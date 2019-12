Attend-on en vain la meilleure version de Max Domi?

La lassitude, l’épuisement et, finalement, la perte de patience.

Non pas envers une pièce d’anthologie de Samuel Beckett – l’on ne saurait dire s’il en est amateur –, mais plutôt envers la pièce maîtresse de son attaque, envers celui censé l’animer, meilleur marqueur de l’équipe l’année dernière avec 72 points, nul autre que Max Domi.

Car, franchement, l’inconstance du numéro 13 et sa difficulté à écouter les consignes doivent sérieusement commencer à agacer son entraîneur, et ce, même si l'Ontarien s'est relancé récemment avec six points à ses cinq derniers matchs. Les failles demeurent.

Indubitablement, Domi est capable de faits d’armes, des plus spectaculaires de surcroît, et possède le talent pour faire basculer les matchs…d’un côté comme de l’autre.

Max Domi (deuxième à droite) est félicité par ses coéquipiers après son but contre les Oilers. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Après la victoire à Calgary, Julien avait souligné le bon travail de son joueur de centre. Difficile de le contredire, il venait d’inscrire le but gagnant en prolongation. Ce que le pilote du CH avait délibérément omis de mentionner, c’est qu’il avait failli coûter le match en raison d’un effort individuel, et inutile, en troisième période.

Domi avait tenté de sa faufiler à travers trois joueurs, avait perdu le disque et s’était replié mollement ouvrant la porte aux Flames qui prenaient alors l’avance 3-2 dans le match.

Sauf qu’il avait sauvé les meubles en surtemps, inspirant ceci à Julien :

« Quand il lance la rondelle, on l’a vu l’an dernier, il est capable de marquer des buts. Il s’améliore. Dans ce voyage, il vient de jouer deux bons matchs, il trouve son rythme à nouveau. »

Mais voilà, rebelote lors du duel perdu 4-3 contre les Oilers samedi soir. Deux fois, le petit attaquant a tenté de tout faire seul alors qu’il était entouré de trois adversaires. La première fois, la manœuvre a mené à son but spectaculaire qui créait l’égalité au dernier tiers.

La deuxième, le quatrième trio des Oilers a récupéré le disque, s’est lancé en contre-attaque tout en profitant d’un bond chanceux de la rondelle pour filer en deux contre un – Domi avait les yeux fixés sur le banc prêt à effectuer son changement – et inscrire le but gagnant.

« Tu veux que ce joueur-là ne soit pas un joueur de 50-50. Tu veux avoir plus un joueur du côté positif. Tu vois qu’il fait de bonnes choses, mais encore là, on travaille sur les autres aspects de son jeu », a répondu Julien, les lèvres pincées.

Le dilemme de l’entraîneur est de taille; critiquer ouvertement son joueur vedette ne risque pas nécessairement de le servir.

Il a cruellement besoin de sa contribution, particulièrement avec l’absence de nombreux attaquants talentueux, inutile de se le mettre à dos. Domi a un tempérament bouillant, l’on doute qu’il apprécie une guerre ouverte.

Certains aspects de son jeu semblent perfectibles. Les responsabilités accrues du joueur de centre l’étreignent présentement, mais il les avait assumées avec brio en 2018-2019.

Samedi soir, lors d’un autre revirement, à sa ligne bleue cette fois, qui a mené au deuxième but des Oilers, Domi avait l’air complètement perdu dans sa tentative de remettre un peu d’ordre dans le chaos défensif découlant de sa bourde. Il est arrivé en retard, a tourné le dos au jeu en pivotant du mauvais côté et n’a pu empêcher la passe d’Ethan Bear à Josh Archibald.

La bonne nouvelle dans tout cela? Ces choses s’enseignent et Julien est particulièrement doué pour le faire.

Les mauvaises décisions, l’irrespect des demandes de son supérieur? Ça s’acquiert…parfois. À l’approche de fêter son 25e anniversaire, l’on ne parle plus d’une verte recrue. Certains concepts devraient avoir été intégrés.

Comme le petit rebelle de votre classe qui a reçu moult mornifles sur le museau, au sens figuratif, et passait ses vendredis après-midi à copier 100 fois « je ne ferai plus de sarbacane avec une paille et du papier mâché pour agacer mes petits camarades ». (L’histoire ne dit pas si l’auteur parle d’expérience.)

À moins que l’envie d’affoler les compteurs pour toucher un joli magot – il sera joueur autonome avec compensation le 1er juillet, rappelons-le – soit simplement plus forte que lui et l’incite à garder la rondelle un peu trop longtemps, à tenter le jeu un peu trop risqué.

« C’est un joueur sur lequel on compte beaucoup, un joueur de caractère, on le connaît bien. Des fois le joueur se cherche. Lui-même veut des résultats meilleurs. Ce n’est pas qu’il ne travaille pas, mais les résultats ne sont pas là. Un bout de temps, Sidney Crosby a eu des difficultés, je ne compare pas les deux, mais ce n’est pas anormal qu’un joueur ait une période difficile pendant une saison », avait lancé Marc Bergevin lorsqu’il a rencontré les médias à Vancouver lundi dernier.

« On a vu ce qu’il est capable d’offrir, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire encore. Peut-être qu’il pense trop. C’est dur d’être dans la tête d’un joueur. Je ne veux pas m’acharner sur Max. C’est un joueur utile pour l’organisation, il va s’en sortir », avait-il ajouté.

Vraiment? À quoi s’attend-on en fait? À un centre de 72 points? À un ailier de 50 points, ce qui était son rythme et sa position pendant trois ans en Arizona?

Une statistique intrigue : Domi a converti 13,8 % de ses lancers en buts l’an dernier. Par comparaison, au cours de sa carrière, Alex Ovechkin affiche un taux de 12,6 %.

Cette année, Domi est redescendu à 8,9 %, un taux pratiquement identique à ses trois premières campagnes dans la LNH dans le désert (8,7 %). Ça l’air anodin? Ce ne l’est pas.

Alors, où est l’anomalie? On vous le demande.

Possible que Bergevin ait raison. Que ce soit essentiellement une mauvaise séquence de son attaquant dynamique et que sa formidable dernière saison ait été le premier jalon le propulsant vers une autre dimension, celle d’un attaquant très productif.

Possible, parce qu’après tout, avec un peu de maturité, bien des éléments pourraient tomber en place.

Il risque d’arriver, avant Godot en tout cas, mais il se peut aussi que Claude Julien attende longtemps.

En rafale

Phillip Danault a réussi le premier but en avantage numérique de sa carrière. Le Québécois y est parvenu après 190 min 40 s de temps de jeu en supériorité.

Jeff Petry a offert l’une de ses meilleures prestations de la saison. Le défenseur a récolté trois points dans un match pour la quatrième fois de sa carrière, la troisième avec le Canadien.

Le mot d’ordre avant le match était « discipline ». On a décerné cinq punitions au Canadien dont trois écopées dans la zone offensive. Le genre de détails qui irrite royalement tout entraîneur.

Selon toute vraisemblance, Victor Mete devrait être disponible pour le prochain match à Winnipeg, le dernier avant la pause de Noël. Voilà une excellente nouvelle pour le Tricolore qui envoie rarement des duos stables en défense dans la mêlée depuis la blessure au petit arrière.

Théoriquement, Mike Reilly et Cale Fleury forment le troisième tandem, mais ils n’avaient pas sauté sur la glace en même temps pendant toute la première période. Au total, à cinq contre cinq, Fleury a passé beaucoup plus de temps avec Ben Chiarot et avec Jeff Petry. Cette gymnastique force souvent les droitiers comme Shea Weber et Petry a joué du côté opposé.

Ça passe pour le moment, mais c’est loin d’être une situation idéale. La stabilité vaut cher dans la LNH.