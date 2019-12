Sean Couturier donne la victoire aux Flyers en fusillade face aux Sénateurs

James van Riemsdyk a déjoué Marcus Hogberg à deux reprises pour les Flyers, tandis que Kevin Hayes et Jakub Voracek ont également trouvé le fond du filet. Brian Elliott a réalisé 30 arrêts.

Les deux gardiens de but ont forcé la tenue d'une période de tirs de barrage en étant époustouflants en prolongation.

Alors que le pointage était égal 3-3 en début de troisième période, les Flyers ont pris l'avance quand James van Riemsdyk a déjoué Hogberg d'un tir entre les jambières.

Tyler Ennis a mené les Sénateurs avec deux buts et a inscrit le but égalisateur à mi-chemin en troisième période. Mark Borowiecki et Anthony Duclair ont également trouvé le fond du filet.

Hogberg a stoppé 34 lancers à son troisième départ depuis qu'Anders Nilsson souffre d'une commotion cérébrale. Craig Anderson n'était toujours pas prêt à effectuer un retour au jeu après avoir subi une blessure à un genou, mais il a tout de même regardé le match sur le banc, à titre de gardien substitut.