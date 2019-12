Les Patriots sont champions de leur division pour une 11e fois d'affilée

Associated Press

Tom Brady a amassé 271 verges de gains par la voie des airs en plus de lancer une passe de touché pour permettre aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre de mettre la main sur le titre de la Division est de l'Américaine pour une 11e fois de suite grâce à un gain de 24-17 contre les Bills de Buffalo, samedi.

Le quart des Patriots a également réussi à mettre la table pour un autre touché en réussissant une faufilade du quart.

Les Patriots (12-3) pourraient obtenir une semaine de congé lors du premier tour éliminatoire et pourraient également décrocher le premier rang dans l'Américaine.

Josh Allen a réussi 13 de ses 26 passes pour des gains aériens de 208 verges et il a également amassé 43 verges par la course. Il a permis à son équipe de convertir un premier essai en partant de la ligne de 30 verges des Patriots avec trois minutes à faire. Après avoir conduit son équipe à la ligne de huit verges de la Nouvelle-Angleterre, Allen a repéré Dawson Knox dans la zone des buts et il a par la suite été victime d'un sac du quart d'Adam Butler.

Avec seulement une minute à faire, Allen a été forcé de sortir de la pochette et a lancé à l'aveuglette le ballon dans la zone payante. Le ballon a toutefois été rabattu par J.C. Jackson pour mettre un terme à la menace des Bills.

Cole Beasley a capté sept passes pour des gains de 108 verges, alors que John Brown a réussi à attraper une passe de touché de 53 verges pour les Bills (10-5), qui se sont qualifiés pour les éliminatoires pour une deuxième saison de suite. Ils n'ont cependant pas signé de victoire en éliminatoire depuis 1995, lorsqu'ils avaient remporté le titre de leur division.

Brady, qui soigne une blessure au coude droit, présente un dossier de 32-3 face aux Bills. La formation de Buffalo n'a jamais battu les Patriots en six matchs sous les ordres de Sean McDermott.