La préparation mentale, du podium au bureau

Si le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury domine outrageusement son sport depuis quelques années, c'est qu'en plus de ses habiletés physiques, il a un mental d'acier.

Cette force, il l'a forgée avec Ménard.

« Je gagne ma vie à travailler quotidiennement avec des gens qui sont intéressés à ce qu'ils peuvent faire pour être les meilleurs au monde », explique l’entraîneur spécialisé en préparation mentale depuis plus d’une décennie.

Après des années à entrer dans les cerveaux des plus grands champions olympiques, Jean-François Ménard s’est dit qu’il pourrait très bien partager son savoir dans d’autres sphères de la société, comme le monde professionnel.

« Il n'y a pas un autre domaine qui a le plus évolué que le vôtre, lance Ménard lors d’un atelier donné aux employés de la compagnie Osedea. Au niveau technologique, au niveau programmation. Pour rester au top, rester dans l’élite, il faut vraiment évoluer, vous n'avez pas le choix. Il vous faut évaluer les méthodes que vous utilisez pour travailler, les logiciels que vous créez. Mais à la base, ce qu'il faut surtout apprendre à faire évoluer, c'est la façon dont vous utilisez votre cerveau, parce que c'est votre moteur! »

La préparation mentale appliquée au quotidien

Pour illustrer son propos, Ménard n’hésite pas à comparer les employés à des athlètes olympiques. Selon lui, même si les exigences et la nature de la tâche à accomplir sont complètement différentes, les habiletés psychologiques pour exceller sont semblables.

« Le skieur alpin qui est en haut d'une piste et qui s'apprête à descendre, pas sur une colline, sur une pente comme ça... Il va skier à près de 125 km/h. Il va utiliser la respiration consciente pour être dans le moment, pour être calme, pour être en contrôle, pour qu'il puisse survivre et aussi bien performer.

« Pour le travailleur, le programmateur, la respiration consciente peut vous aider pur ralentir vos pensées, justement vous concentrer à être ancrés sur ce que vous êtes en train de faire. »

Pour le fondateur de la firme Osedea, Martin Coulombe, ce type d’ateliers permet à la fois d'améliorer l'ambiance de travail, la créativité et, bien sûr, la performance dans son entreprise.

« Il faut comprendre que notre travail est un travail cognitif, explique le PDG. Il y a beaucoup de pression, il faut livrer rapidement avec qualité. Notre outil principal c'est notre tête, notre cerveau. Donc, toutes les techniques qui sont utiles pour les athlètes olympiques, les athlètes d'élite, elles se transposent aussi en milieu de travail. Donc, on veut avoir les meilleurs outils pour que notre cerveau soit le plus efficace possible. »

Et si Jean-François Ménard devait s'adresser à un lecteur ou à une lectrice de nouvelles, quels seraient ses conseils?

« La préparation, c'est sûr que c'est important. Mais un autre outil qui est très pratique, c'est la visualisation. C’est de s'imaginer être dans ce contexte-là. Tu sais que tu vas passer d'une histoire triste et, tout de suite après, on passe à une histoire plus positive. C'est de s'imaginer comment tu veux être perçu à la télé. Comment tu vas réagir envers cette situation-là. Et visualiser ensuite comment tu vas répondre de façon optimale. »

