Dame Nature sourit à Kevin Drury et Brittany Phelan à San Candido

Les organisateurs de la Coupe du monde de ski cross de San Candido ont officialisé les résultats des qualifications pour sacrer les vainqueurs. Les caprices de Dame Nature ont donc permis aux Canadiens Kevin Drury et Brittany Phelan de se retrouver sur le podium.

Les fortes précipitations de pluie et de neige ont forcé l'annulation de la finale de l'épreuve italienne samedi, au plus grand bonheur de Drury et de Phelan. Le premier a été couronné, tandis que la seconde a abouti sur la troisième marche du podium.

L'Ontarien a ainsi conservé le dossard de meneur sur le circuit masculin. L'Allemand Florian Wilmsmann et le Français Jonathan Midol ont pour leur part conclu aux 2e et 3e échelons.

« C’était une réelle bataille hier, j’essayais de rester aussi fluide que possible dans les trous et les ornières qui étaient profonds », explique Drury dans un communiqué de Canada Alpin.

« C'est toujours agréable de gagner une qualification et monter sur le podium est toujours une belle sensation, renchérit-il. Peu importe comment on y arrive, c’est toujours super. »

Dans le cas de Phelan, qui a terminé derrière la Française Marielle Berger Sabbatel, 1re, et la Suédoise Sandra Naeslund, 2e, il s'agit d'un premier podium cette saison. Sa compatriote Marielle Thompson a de son côté obtenu la 5e place au classement.

« C’est toujours bon de skier vite en qualifications au cas où cela se produirait. Je suis très heureuse d’avoir fait une bonne descente et j’espère avoir la possibilité de courir demain », affirme Phelan.

Un deuxième titre sera à l'enjeu dimanche à San Candido tant chez les femmes que chez les hommes, si bien sûr la température le permet.

Par ailleurs, sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin, les descentes féminine de Val d'Isère, en France, et masculine de Val Gardena, en Italie, ont également été annulées en raison des conditions météorologiques.