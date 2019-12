Phillip Danault se surprend, mais pas son entourage

« On me disait qu’on aimerait que je modèle mon jeu sur (Marcus) Kruger », a-t-il raconté, vendredi, après l’entraînement du Canadien.

Marcus Kruger. L’exercice en est un de mémoire, n’est-ce pas, alors allons se la rafraîchir.

Marcus Kruger, donc. Pivot suédois de 29 ans, ancien choix de 5e tour des Blackhawks de Chicago en 2009, qui a participé aux conquêtes de la Coupe Stanley en 2013 et 2015 dans un rôle secondaire, voire tertiaire.

Il campait un rôle défensif, éteignoir, contre les meilleurs éléments adverses, un peu à la manière de Samuel Pahlsson avec les Ducks d’Anaheim en 2007 si les (un peu) plus vieux d’entre vous préfèrent la comparaison.

Kruger joue aujourd’hui dans la Ligue A, en Suisse. En 8 saisons dans la LNH, il n’a jamais réussi plus de 9 buts, jamais inscrit plus de 28 points.

« Sans rien enlever à Kruger, je me disais “Ok, c’est un bon départ, mais il me semble que je suis capable d’aller chercher un autre niveau” », a expliqué le Québécois.

Jeff Petry (avec les Oilers à l'époque) et Phillip Danault (avec les Blackhawks) lors du premier match dans la LNH du Québécois Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

À l’époque, Danault amorce sa carrière par une saison timide, du moins sur le plan offensif, dans la LAH. Rapidement, les Hawks, déjà bien nantis dans l’axe avec Jonathan Toews, prévoient en faire un centre essentiellement défensif.

Puis, « j’ai été échangé à Montréal et ça a été la meilleure chose de pouvoir prouver à moi-même et à toute la ligue que j’étais capable d’être un solide centre complet. »

C’est peut-être ce qui est le plus étonnant du parcours du jeune homme de 26 ans jusqu’à présent : sa capacité à changer les idées préconçues. Lorsqu’on vous colle une étiquette sur le casque, il devient difficile de la faire oublier.

Je ne sais pas s’il me surprend, c’était un bon joueur junior. Mais il a commencé sa carrière en étant un centre un peu plus défensif. Il joue avec des gars qui ont du talent offensif alors c’est sûr que ça aide. Sa confiance a grandi aussi avec cette situation. Claude Julien

Aujourd’hui, Danault est le premier centre d’une formation qui bataille pour une place en séries éliminatoires. N’en déplaise à ses détracteurs, les chiffres démontrent qu’il n’a que peu à envier à la fine fleur de sa profession.

Le centre est confronté soir après soir aux meilleurs trios de la LNH avec comme mission principale de les freiner dans leurs velléités offensives. Accessoirement, Danault doit produire avec ses ailiers puisque le Canadien souffre présentement, jusqu’au match contre Calgary en tout cas, d’une collaboration inconstante de ses autres trios.

Malgré tout, le Victoriavillois affiche le troisième taux de possession de rondelle parmi tous les joueurs de centre du circuit, soit 58,4 % selon Natural Stat Trick.

Question de confiance

Petit saut en arrière. Lorsque David Desharnais a quitté Montréal, Max Pacioretty se plaisait à jouer principalement avec un joueur centre : Danault.

Sans noircir lui-même la feuille de pointage, sa capacité à créer des revirements en zone neutre, sa combativité en échec-avant et son intelligence du jeu sont autant de facettes qui dégageaient de l’espace pour l’ancien capitaine.

Ses compagnons de trios actuels, Tomas Tatar et Brendan Gallagher, en profitent à leur tour sauf que cette fois le Québécois touche aussi sa part du butin.

Avec 23 points amassés à forces égales cette saison, il pointe au 8e rang parmi tous les centres de la ligue et au 21e si on ajoute tous les patineurs dans l’équation. Il en a récolté autant qu’Alexander Ovechkin et que Mark Stone.

« C’est du stock, c’est gros », a-t-il laissé tomber. On pourrait dire ça, en effet.

J’ai toujours cru en moi, c’est sûr. Avec la confiance, on peut accomplir de grandes choses. Phillip Danault

Il vogue présentement sur un rythme de 61 points cette saison après en avoir récolté 53 l’an dernier. Il avait d’ailleurs terminé au 7e rang du scrutin pour l’obtention du trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif, avec 80 votes.

Phillip Danault (24) et Tomas Tatar (90) célèbrent le but gagnant de Brendan Gallagher (11). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La carrière de l’ancien des Tigres de Victoriaville est simplement entrée dans une autre dimension au cours de la dernière année. Pour remporter le trophée Selke, il faut bâtir sa réputation une brique à la fois.

Votre nom commence d’abord par être murmuré dans les corridors, puis, vous obtenez vos premiers votes. Si vous maintenez la cadence pendant quelques saisons, possible que vous gagniez suffisamment en popularité pour vous approcher de la récompense.

Peut-il, un jour, devenir un candidat crédible?

« Il pourrait l’être assurément. Il y a beaucoup de bons joueurs qui peuvent être dans la course et il est certainement l’un d’entre eux. C’est une bonne ligue, il y a beaucoup de bons joueurs. Ce n’est pas facile de remporter ce trophée. J’ai joué avec Pavel Datsyuk. J’ai joué avec beaucoup de bons joueurs et il est l’un d’entre eux », a estimé son ailier gauche, Tomas Tatar.

Sauf qu’il faut engranger de bonnes statistiques. Depuis 2005-2006, tous les lauréats avaient réussi au moins 70 points, à une exception près que nous appellerons la clause Patrice Bergeron.

La vedette des Bruins, que le joueur du Canadien a toujours eue comme modèle d’ailleurs, a été la seule à mettre la main sur le Selke, à 4 reprises s'il vous plaît, avec des campagnes de 64, 62, 55 et 53 points.

Pour Danault, tout cela n’a que peu d’importance. Des rêvasseries romantiques qui n’ont que peu d’effet sur le match de samedi contre les Oilers.

Sa plus grande réussite, au fond, aura probablement été de forcer les autres à changer leur opinion à son égard.

« Dans la Ligue nationale, ton jeu fait foi de tout. Il a fait un bon travail pour saisir les occasions qu’on lui a offertes. C’est la façon de faire pour tous les joueurs », a conclu Brendan Gallagher.

En rafale

Le Canadien a tenu un entraînement complet d’une vingtaine de minutes seulement dans le but de préparer son duel contre les Oilers d’Edmonton samedi soir à 19 h (HNE).

Nick Cousins était le seul absent de la séance puisqu’il profitait d’une journée de traitements.

Les Oilers affrontent les Penguins vendredi soir à Edmonton. La troupe de Dallas Eakins a perdu de sa superbe récemment et affiche un dossier de 3-5-1 au mois de décembre. N’empêche, Connor McDavid (59 points) et Leon Draisaitl (58) trônent toujours au sommet des marqueurs de la ligue.

Victor Mete et Jesperi Kotkaniemi se sont à nouveau entraînés avec leurs coéquipiers sans toutefois recevoir de contacts.

Mete (cheville) se rapproche d’un retour au jeu, potentiellement dès Winnipeg lundi selon Claude Julien, tandis que Kotkaniemi (commotion cérébrale) est encore évalué quotidiennement.