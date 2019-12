Alexis Galarneau prêt à rejoindre son ami Félix Auger-Aliassime chez les pros

Alexis Galarneau, lui, le peut. C’est avec un sourire presque gêné qu’il dévoile l’information en entrevue. Il avait 8 ans, un an de plus que Félix, quand il a rencontré le prodige québécois du tennis.

Les deux sont devenus adversaires, mais surtout amis au sein de l’équipe du Québec. Ils se sont affrontés à de multiples reprises jusqu’à l’âge de 14-15 ans. Le résultat serait sans doute fort différent aujourd’hui, mais le bilan de victoires avantage Galarneau.

« J’ai rarement perdu contre lui et je pense que ça l’a aidé un peu à vouloir me battre, confie le Lavallois. On a eu une belle rivalité. Je suis parti du centre national d’entraînement de Tennis Canada juste à temps. »

Aujourd’hui, à 19 et 20 ans, les deux joueurs sont bien loin l’un de l’autre au classement mondial. Félix cogne à la porte du top 20, tandis qu’Alexis est 547e. Leur amitié, elle, est restée intacte.

Le joueur de tennis Alexis Galarneau Photo : Radio-Canada / Michel Riverin

« On communique ensemble deux ou trois fois par semaine, explique Galarneau. On a un groupe sur Instagram avec Nicaise Muamba et on s’envoie souvent des niaiseries. On se voit rarement en raison de nos horaires, mais quand on se voit, on s’assure de prendre un bon repas. »

Pendant qu’Auger-Aliassime parcourt les grandes capitales du monde entier, Galarneau parfait son art à Raleigh, en Caroline du Nord. Il est le meneur de l’équipe de tennis de l’Université Carolina State. Il est de passage à Montréal pour la période des Fêtes.

Exilé aux États-Unis à 17 ans, attiré notamment par une généreuse bourse d’études, il ne lui reste qu’un cours à compléter cet hiver pour obtenir son diplôme en finances. Le scénario parfait pour pouvoir se concentrer sur le tennis.

« Je ne me sentais pas prêt à plonger dans le tennis professionnel dès la fin de mon secondaire, confie Galarneau. Je n’avais pas pu participer aux grands tournois juniors et avec le recul, c’était le meilleur choix que je pouvais faire, surtout que l’éducation est très importante dans ma famille. »

Sa dernière saison universitaire, cet hiver, lui servira de rampe de lancement pour sa carrière professionnelle déjà amorcée à temps partiel.

« Je suis un joueur transformé depuis mon arrivée dans la NCAA, analyse le jeune homme. Je dois encore travailler sur plusieurs aspects de mon jeu, comme sur mon agressivité et mon jeu au filet. Je suis un joueur combatif et je me déplace bien. »

L’été dernier à Gatineau, il a notamment réussi à battre le Français Antoine Hoang, 104e mondial au moment du duel.

« C’était une victoire vraiment importante parce que j’avais connu un tournoi difficile la semaine précédente à Winnipeg, confie Galarneau. De battre un joueur de haut calibre comme lui m’a donné beaucoup de confiance pour la suite. J’ai appris que je pouvais appartenir à ce calibre de joueurs là. »

Une amitié durable

Alexis Galarneau a aussi participé aux qualifications de la Coupe Rogers et à celle du tournoi ATP 500 de Washington. Dans les deux cas, s’il n’a pu gagner un match, il a pu renouer avec son ami Félix. Les deux ont même partagé la même chambre d’hôtel pendant quelques jours, comme dans le temps.

« Je suis arrivé sur le tard à Washington et il m’a offert de partager sa chambre, raconte le joueur. C’est un exemple parmi tant d’autres de sa générosité. Ça nous a fait plaisir à tous les deux se retrouver, ça nous rappelait nos jeunes années et j’ai pu observer sa démarche pour m’en inspirer. »

Les deux ont fait les cent coups plus jeunes en tournois. Certains tours resteront secrets, mais Galarneau accepte d’en partager au moins un.

« On avait 13 ans et on était en tournoi en Autriche. Il y avait Félix, mais aussi Nicaise Muamba et Bianca Andreescu. On était à l’hôtel et pendant que nos entraîneurs étaient partis manger, on a décidé de faire une partie de cache-cache. On avait fini dans la salle d’électricité et on s’était fait avertir par la réception qui avait même appelé nos entraîneurs et la police. »

Ce genre de souvenirs cimente une amitié qui perdure malgré les années et la distance. Félix n’hésite d’ailleurs pas à faire la promotion des bons coups de son ami sur ses réseaux sociaux.

Alexis Galarneau Photo : Instagram : Alexis Galarneau

« C’est flatteur qu’il parle de moi sur Twitter et il le fait pour promouvoir ma carrière, confie Galarneau. Mais le plus important, c’est qu’il m’écrit en privé pour me féliciter et m’encourager. Il suit mes résultats grâce à une application et ça me motive à continuer et à travailler encore plus fort. »

Du travail, il en faudra à Alexis Galarneau au cours de la prochaine année. La marche entre le tennis universitaire et professionnel est considérable. Il croit en ses moyens.

Le jeune homme se donne deux ans pour atteindre ses objectifs, sans quoi il pourrait raccrocher sa raquette et attaquer le monde de la finance. Mais déjà, d’ici la fin de l’année 2020, il veut percer le top 200.

Alexis Galarneau sait où il s’en va.