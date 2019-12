Le futur du baseball québécois est « entre bonnes mains »

« C'est un record, dit Alex Agostino, dépisteur régional pour les Phillies de Philadelphie. Ce sont des joueurs développés au Québec qui continuent leur progression. Ça ne veut pas dire qu’ils vont tous jouer dans le baseball majeur, mais ce sont des gars qui vont être vus et qui vont aller chercher une éducation. »

À la racine de ce succès, il y a la refonte de la structure de l’Académie de Baseball Canada (ABC), survenue il y a quatre ans. Les jeunes espoirs québécois jouent maintenant près d’une centaine de matchs par année alors qu’auparavant, ils ne faisaient que prendre part à un programme d’entraînement hivernal.

L’ABC compte deux formations, l’une composée de jeunes de 16 ans et l’autre, d’athlètes de 18 ans.

En mai et en juin, dans les derniers mois du calendrier scolaire, ils jouent au Québec et affrontent des équipes juniors élites de la province, formées de joueurs qui peuvent avoir jusqu’à 22 ans.

« Évidemment, ça nous donne une très bonne compétition, fait remarquer Sylvain Saindon, directeur technique à Baseball Québec, qui chapeaute l’ABC. Notre fiche contre eux est de près de ,500. »

Puis, en juillet, plusieurs matchs sont organisés aux États-Unis, ce qui augmente la visibilité des meilleurs joueurs d’ici au sud de la frontière.

On attire beaucoup plus l’attention. Avec la technologie, les vidéos, on peut passer de l’information aux collèges américains, donc ça permet vraiment à nos joueurs de se faire voir. Nous sommes capables d’identifier le talent un peu plus tôt aussi, ce qui permet d’offrir de très belles perspectives à nos joueurs. Sylvain Saindon, directeur technique à Baseball Québec

Le beau temps qui se prolonge depuis quelques années en septembre et en octobre donne aussi la possibilité à la fédération québécoise d’organiser d’autres événements en sol américain. Les jeunes joueurs peuvent donc passer beaucoup de temps sur le terrain.

Bref, les meilleurs peuvent s’améliorer comme jamais et le bassin de talent continue de grandir. Une vingtaine d’écoles offrent maintenant un programme sports-études de baseball au Québec.

« Les programmes sports-études sont de plus en plus développés, les entraîneurs sont meilleurs et les joueurs sont de plus en plus à 100 % dans le baseball, ajoute Agostino. Le futur du baseball est entre bonnes mains et les jeunes ont de belles occasions de se développer. »

20 Québécois par année

Près de 40 jeunes de niveaux bantam et midget participaient vendredi à un camp de détection de talent organisé à Montréal par un célèbre équipementier sportif.

De jeunes espoirs du Québec participaient à un camp de dépistage de talent à Montréal Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

« La compagnie New Balance fait du dépistage un peu partout à l’extérieur des États-Unis, que ce soit en Australie, à Porto Rico et à différents endroits pour aller chercher du talent, précise Saindon. Ceux qui vont se faire remarquer aujourd’hui vont se faire inviter à d’autres événements. »

Alex Agostino, qui couvre trois territoires dans le nord-est du continent, s’intéresse à un tel camp pour y découvrir de nouveaux visages.

« Des fois, tu vas voir un jeune joueur pas nécessairement pour le repêcher immédiatement, parce qu’il est en développement, mais dans deux, trois ou quatre ans... Aussi, s’il quitte le Québec, parce que la plupart doivent le faire, tu fais savoir au dépisteur de cette région-là que tel joueur s’en vient chez vous et tu lui demandes de garder un œil sur lui. »

L’influence d’Abraham Toro

L’émergence récente du Québécois Abraham Toro pourrait aussi amplifier le phénomène de popularité du baseball dans la Belle Province. Le jeune homme qui a fait le saut dans les majeures à la fin de la dernière saison avec les Astros de Houston servira d’inspiration pour la génération montante.

Le joueur québécois des Astros de Houston, Abraham Toro, signe la balle de baseball d'un jeune amateur. Photo : Radio-Canada / Sebastien St-Onge

« Ç’a été Russell Martin, il y a eu plusieurs autres joueurs et maintenant, c’est Abraham Toro, constate Alex Agostino. Il est passé par l’ABC avant d’aller dans une université américaine et d’être repêché au 5e tour. C’est une vitrine incroyable parce que son équipe, les Astros, était en Série mondiale.

Pour les jeunes qui le suivent, parce qu’il passe ses hivers à s’entraîner au Québec, c’est un modèle extraordinaire parce qu’il est travaillant, il est humble et on ne lui a rien donné. Il a tout acquis par son travail. Alex Agostino, dépisteur régional des Phillies de Philadelphie

« Il est tellement motivant et c’est tellement une bonne personne en plus, se réjouit Sylvain Saindon. Donc, on a un bon athlète et une bonne personne qui se rend chez les pros, tout le monde veut suivre ce chemin-là. »