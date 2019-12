Anthony Calvillo pressenti pour devenir le coordonnateur offensif des Carabins

L’Université de Montréal (UdeM) reconfigure depuis quelques jours le groupe d’entraîneurs dans son programme de football. Le goût de l’aventure a notamment poussé Gabriel Cousineau à accepter un contrat en tant que quart-arrière dans une équipe en France.

Et tout indique que Calvillo obtiendra les rênes de l’attaque après avoir agi comme adjoint à Maciocia et instructeur des quarts durant une saison, sa première dans le Réseau du sport étudiant du Québec.

Il y a des chances, c’est sûr que c’est quelque chose qu’on parlera au mois de janvier à notre retour [au CEPSUM]. On était très actifs et occupés avec le recrutement. Mais après la pause des Fêtes, on va s’asseoir et regarder tout ça. Je dirais qu’on s’en va vers ça.

Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins de l'UdeM