L’âme des lames des grands champions

Depuis 15 ans, Jean-Pierre Riopel opère sa magie dans son petit atelier non loin du complexe récréatif Gadbois, où Patrice Lauzon et Marie-France Dubreuil ont ouvert leur centre d’excellence en 2010.

On retrouve entre autres parmi ses clients les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, champions du monde en danse, le couple américain Madison Chock et Evan Bates et le médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques, l’Espagnol Javier Fernandez.

Qu’est-ce qui fait un bon aiguiseur?

« C’est d’être constant chaque fois, c’est vraiment ça l’importance, répond Jean-Pierre Riopel. Quand ils partent de Montréal, ils ne retouchent plus à leurs patins. S’ils se rendent en Chine, il n’y a personne qui touche à leurs patins. Donc, c’est un aiguisage qui fait tout le reste après.

Un bon aiguisage peut durer jusqu’à 30 heures. Avant les compétitions, ils viennent en début de semaine, puis ils vont repartir la veille avec leurs patins. Ils vont patiner une heure avec, puis ils partent en compétition. Jean-Pierre Riopel, aiguiseur de patins

Jean-Pierre Riopel regarde des patins qu'il vient d'aiguiser Photo : Radio-Canada

Les champions olympiques de danse, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, ont longtemps fait confiance à Jean-Pierre Riopel. Tellement que même à l’autre bout du monde, l’aiguiseur devait répondre aux urgences.

« Il y a eu vraiment des urgences, raconte-t-il. Tessa Virtue, avant de gagner la médaille d’or, avait des problèmes. On ne trouvait pas pourquoi son protège-lame sautait chaque entraînement. Je lui ai demandé de m’envoyer une photo et là, j’ai allumé. Il y avait plein de petites roches dans son protège-lame. On les a mis à la poubelle. Puis, elle n’a jamais eu d’autres problèmes! »

Le plus grand stress de l’aiguiseur n’est pas d’avoir des doutes sur son travail, mais bien de regarder ses patins lors des grandes compétitions.

« Je suis stressé chaque fois que je les regarde, confie-t-il. Je ne veux pas qu’ils tombent. Puis, à date, ce n’est pas arrivé. On se croise les doigts et on touche du bois pour ne pas que cela arrive. »

Jean-Pierre Riopel au travail Photo : Radio-Canada

« Il y a les coachs, la fédération et... Jean-Pierre »

Sur la glace de Verdun, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron peaufinent leur dernière chorégraphie sous les regards d’autres patineurs vedettes. Les musiques s’enchaînent et on passe allégrement d’Oh What a Night à la musique thème de la comédie Fame sur laquelle patinent les champions du monde. Pour les Français, le travail de Jean-Pierre Riopel est essentiel à leur réussite.

Avec Jean-Pierre, je lui donne mes patins et il me les amène avant l'entraînement. Je ne l'ai jamais questionné, car il est toujours constant. Je n'ai jamais douté de lui. Mais là, ça me fait penser que si jamais il lui arrivait quelque chose, que son téléphone ne répondait pas, je n'aurais plus de patins. Je ne pourrais plus m'entraîner (rires)... Ça prend beaucoup de confiance. Gabriella Papadakis, championne du monde de danse

Gabriella Papadakis reçoit ses patins des mains de Jean-Pierre Riopel Photo : Radio-Canada

Jean-Pierre Riopel aiguise 150 lames par semaine. Sans distinction, qu'on soit champion du monde ou champion en devenir comme le couple canadien formé de Carolane Soucisse et de Shane Firus, qu’il rencontre dans les estrades du centre Gadbois.

Carolane lui tend ses patins et Jean-Pierre leur dit tout simplement qu’ils seront prêts demain, sans faute. On demande alors à Jean-Pierre s’il attache une attention particulière aux lames canadiennes et il répond immédiatement avec un large sourire.

« Ce sont des adversaires sur la glace. Mais dans la vie de tous les jours, ce sont de bons amis, lance-t-il. Ils sont toujours ensemble. Ce qui me plaît, c’est d’avoir la confiance absolue, car je vais aiguiser indifféremment les patins du Canada, de l’Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Chine, du Japon. Je vais avoir différents pays et je les aiguise en même temps. Je vais donner la même attention pour chaque pays. C’est ce qui fait que la confiance règne. »

Il n’y a donc pas plus d’attention pour les patins des Canadiens?

« Ah non!, s’exclame-t-il. Chacun a son attention. J’ai une amitié différente avec chacun et tout le monde mérite la même chose. »

Quand on demande à Gabriella Papadakis et à Guillaume Cizeron s’il n’y a pas un peu de Jean-Pierre dans leur titre de champion du monde, ils éclatent de rire en même temps.

« C'est sûr qu'il fait partie de notre équipe, c'est un élément incontournable de notre équipe, dit Papadakis. Comme on dit tout le temps : "Il y a les coachs, la fédération et... Jean-Pierre!" »