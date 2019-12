Kriechmayr remporte dans la brume le super-G de Val Gardena, Crawford 17e

Disputé dans des conditions météo très difficiles, ce super-G a souri au vice-champion du monde de la spécialité.

L'épreuve a été interrompue par une pause de 40 minutes après le passage des quatre premiers skieurs, puis par une autre de près d'une heure et demie entre les dossards 20 et 21.

Avec un chrono de 1 min 13 s 84/100, Kriechmayr a devancé le Norvégien Kjetil Jansrud de cinq centièmes de seconde et l'Allemand Thomas Dressen de 22 centièmes. Kriechmayr et Jansrud ont été les deux seuls à skier sous les 74 secondes.

« C'est vraiment un très bon résultat pour moi, a dit Jansrud, champion olympique du super-G en 2014. Mon niveau de stress vient de baisser, et je peux me préparer pour la descente plus sereinement. »

Les prévisions météo étaient mauvaises pour Val Gardena, et elles n'ont pas menti.

Le vent a obligé les organisateurs à faire partir les skieurs du départ de réserve, et la course a été perturbée par un large banc de brume accroché à mi-pente de la Saslong. Il ne s'est dissipé que trois heures après le départ du premier skieur.

Trente minutes plus tard, le retour du brouillard a même empêché les 16 derniers concurrents de s'élancer. Près de quatre heures après le départ du dossard numéro un, il était temps de mettre fin à la course.

Dans ces conditions de visibilité aléatoires, les concurrents partis après la deuxième interruption ont dû gérer une neige ramollie par la température.

Le plein de confiance avant la descente

Impressionnant dans la deuxième partie du tracé, Kriechmayr a été celui qui a le mieux maîtrisé ce contexte difficile. Il aura sa carte à jouer samedi en descente, si le ciel, encore annoncé menaçant, le permet.

« Je suis fier de mon ski aujourd'hui », a dit l'Autrichien à la télévision italienne RAI.

« Cette victoire me donne beaucoup de confiance pour la descente. C'est une course de légende, avec des caractéristiques qui me plaisent, des sauts et beaucoup de difficultés », a-t-il ajouté.

L'Autrichien a décroché vendredi sa cinquième victoire en Coupe du monde, avec désormais trois super-G et deux descentes.

Il en a profité pour prendre la tête du classement général devant le Français Alexis Pinturault.

Kriechmayr est aussi en tête du classement du super-G, avec une courte avance sur son compatriote Matthias Mayer, seulement 11e, vendredi.

Le meilleur de Crawford

Le meilleur Canadien a été James Crawford, qui a réussi à percer le top 20. Il a fini 17e à 89 centièmes de seconde du temps de référence. C'est le meilleur résultat de sa carrière en super-G.

« Je suis resté positif, a expliqué le Torontois. Et quand le moment est venu de partir, j’avais complètement oublié les longues attentes, et j’ai simplement skié comme je sais le faire. »

« Les conditions étaient sombres et la visibilité était faible, mais la piste est restée en très bon état, et j’ai pu en profiter », a-t-il ajouté.

Dustin Cook (+1,90) s'est contenté du 40e rang, Benjamin Thomsen (+2,33) du 44e. Brodie Seger n'a pas pris le départ.

« Tout était vraiment terrible avec de la pluie, des conditions de piste horribles et de la brume. Nous avons eu un peu de tout, sauf du soleil », a raconté Cook.

C'était le troisième départ en Coupe du monde de Dustin Cook cette saison. Il s’est classé 50e au super-G de Lake Louise et 31e à celui de Beaver Creek.

« Je ne suis pas satisfait du tout de mon début de saison, admet-il. J’espère seulement pouvoir améliorer mon ski à l’entraînement, ce qui aidera assurément à me redonner confiance pour les prochaines courses. »

Résultats du super-G de Val Gardena :