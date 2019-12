Canadien : le mieux qu’on puisse faire « avec pas d’talent »

En dépit des blessures, quand on y pense objectivement, sans partisanerie, quand on compare les effectifs du Canadien à ceux des autres équipes, qu’on regarde ces autres formations soir après soir, on ne peut qu’arriver à la conclusion qu’il est phénoménal que le Tricolore soit encore dans la course avec aussi peu de talent à sa disposition.

On vante Shea Weber, on salue Ben Chiarot et son effort inlassable, on reconnaît la valeur de Phillip Danault, la ténacité de Brendan Gallagher, l’excellence de Price. Mais dans l’ensemble, que peut-on vraiment espérer de mieux de cette équipe-là?

Quand Jordan Weal et Nick Cousins font partie de ta première unité d’avantage numérique…

Quand la moitié de ta défense est composée d’une recrue (Fleury) et de défenseurs dont leur équipe ne voulait plus (Kulak, Folin, Reilly, etc.).

Quand tes joueurs de troisième et quatrième trios t’ont donné 9 buts à égalité numérique en 152 matchs (combinés)…

Quand tes gardiens substituts ont conjugué leurs efforts pour deux victoires seulement…

C'est phénoménal!

À lire aussi : Un aperçu de cette fameuse profondeur du Canadien

Pas de changement

Dans son point de presse en début de semaine, Marc Bergevin a été clair. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il obtienne du renfort par le marché des échanges.

Quand on y regarde de près, ça n’a rien d’une décision ponctuelle. C’est la direction qu’il a prise et qu’il maintient depuis que Geoff Molson lui a donné un vote de confiance qui avait des allures de sursis après la saison 2017-2018.

Le plan est simple : on liquide le bois mort, on s’améliore de l’intérieur et on s’accroche en attendant.

Marc Bergevin Photo : Radio-Canada

Ça fonctionne… mais c’est long

Si l'on fait la liste des changements apportés par Bergevin depuis le printemps 2018, on s’aperçoit qu’il est pratiquement irréprochable.

Max Domi pour Alex Galchenyuk;

Joel Armia pour Simon Bourque;

Tomas Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième tour pour Max Pacioretty;

Brett Kulak, Jordan Weal et Christian Folin contre des joueurs qui sont tous dans la Ligue américaine…

Il a cédé deux choix au repêchage et en a obtenu sept.

Il a embauché Ben Chiarot comme joueur autonome à 3,5 millions de dollars par année. Même processus avec Nick Cousins, pour un petit million par an.

Si ce n’était des insuccès de Keith Kinkaid (joueur autonome lui aussi), Bergevin mériterait une étoile dans le coin de son cahier.

Patience

Ça fonctionne. On ne peut pas dire le contraire. Mais ce n’est pas comme ça qu’on organisera un défilé au printemps. L’état-major du Canadien a choisi sa méthode. Il faudra donc être patient.

Claude Julien gère sa bande avec le doigté nécessaire et selon les outils qu’on lui donne.

Si une poignée de joueurs de talent (ceux nommés en début de texte) peuvent conduire le Tricolore jusqu'aux séries, tant mieux. À court terme, c’est tout ce qu’on doit espérer.

La route est choisie et suivie. Le partisan pourra suivre ou descendre en chemin. En acceptant le plan de Marc Bergevin, au printemps 2018, Geoff Molson a fait le pari que le partisan suivrait. Et vous lui donnez raison.