Le Québécois qui fait pousser le tennis dans le désert

Comme les personnages cinématographiques Bruce Wayne et Clark Kent, Batman et Spiderman, le Sherbrookois mène discrètement une double vie. Oui, il organise des tournois de tennis, mais au quotidien, il est d’abord saxophoniste pour le spectacle Zumanity du Cirque du Soleil.

En octobre et en novembre, il peut être les deux, la même journée.

« Durant les semaines de tournois, je suis au site de compétition dès 8 h le matin jusqu’à 16 h tous les jours. Et ensuite, je vais faire mes deux spectacles du Cirque, explique Blais à Radio-Canada Sports. Je fais 10 représentations par semaine. C’est beaucoup de travail, mais ça fonctionne. »

Cet automne, Blais et son équipe ont réussi à attirer des noms assez connus à leurs tournois masculin et féminin. Vasek Pospisil a d’ailleurs remporté le Challenger de Las Vegas en octobre.

Eugenie Bouchard, dont le visage ornait le panneau publicitaire de l’événement, a gagné deux matchs de double. La Québécoise s’entraîne parfois dans la capitale du Nevada avec Gil Reyes, l’ancien entraîneur physique d’Andre Agassi.

« Les joueurs et les joueuses adorent venir à Vegas parce qu’ils savent qu’on prend bien soin d’eux, explique Jean-François Blais. On paie leur hôtel, on leur trouve des activités et on leur donne même des billets de spectacles. On a notamment un partenariat avec le Cirque du Soleil et chaque joueur a droit à un billet de spectacle. Ils sont pas mal surpris lorsqu’ils me voient sur la scène parce que la plupart ne connaissent pas ma double vie. »

Jean-François Blais habite aux États-Unis depuis deux décennies. Après des études en jazz à l’Université McGill, il s'est installé à New York comme boursier du Conseil des arts du Canada. Il a auditionné, à la suggestion d’un ami, pour le Cirque du Soleil. Il a été retenu et a participé à la création de la trame musicale du spectacle Zumanity.

Au fil des années, il a aussi fait la composition musicale pour le spectacle One Drop, pour la fondation du même nom de Guy Laliberté. Il a aussi travaillé comme directeur musical avec la chanteuse Jewel.

Blais pensait s’exiler pour vivre seulement un an dans la capitale du vice. Il est là depuis 16 ans, bien heureux d’y être.

D'admirateur à connaissance d’Andre Agassi

Dans son enfance en Estrie, Jean-François Blais était d’abord un joueur de hockey et de volleyball. Il jouait aussi au tennis, mais pas aussi intensément que depuis qu’il habite Vegas. Il s’est rapidement fait des amis dans cette petite communauté tennistique.

Il s’est notamment lié d’amitié avec Owen Hambrook, entraîneur de l’équipe de l’Université du Nevada. C’est avec lui qu’il a décidé d’organiser des tournois professionnels. Las Vegas avait déjà été l’hôte d’un tournoi de l’ATP au début des années 2000, mais c’était le désert depuis 2008.

« Je trouvais ça inacceptable que les jeunes joueurs de la région n’aient pas la chance de voir de près des joueurs professionnels. Et c’est surtout pour ça qu’on a voulu mettre sur pied notre tournoi. On le fait pour la communauté, parce qu’on ne fait pas d’argent avec ça. En anglais, je dis que c’est mon labour of love. »

Après un plaidoyer auprès d’un contact à l’ATP, Blais et Hambrook ont obtenu leur tournoi en 2015. La première année, il était le responsable des opérations. Il en est depuis le directeur. Hambrook et lui s’occupent de tout ou presque. De la recherche de commanditaires à l’administration en passant par la conception du site et le déroulement du tournoi.

Le tennis au Nevada est indissociable d’Andre Agassi, surnommé le « Kid de Las Vegas », un joueur qu’a longtemps admiré Jean-François Blais. Il le côtoie à l’occasion.

« La fondation d’Agassi a été l’un de nos premiers partenaires dans l’organisation du tournoi, explique-t-il. Il nous a beaucoup aidés avec Steffi Graf et leur partenaire Steve Miller. C’est beaucoup grâce à Andre si la tradition au tennis est aussi riche à Vegas. »

À sa façon, Jean-François Blais enrichit à son tour cette tradition en organisant les tournois. Il s’amuse surtout. Cette année, il a eu le bonheur de côtoyer Vasek Pospisil de près, un gars super simple et gentil, selon lui.

Blais ne reniera jamais ses origines canadiennes et québécoises, bien sûr, mais il est vraiment à sa place dans le désert.

« Il fait toujours beau et je peux jouer au tennis tous les jours, alors pour moi, c’est le paradis, confie le musicien. Mon coeur est au Québec et j’aime y retourner, mais Vegas, c’est vraiment agréable ici. »

(Avec la collaboration d'Alexandre Gascon)