Un vieil acolyte de Claude Julien fait sa marque avec les Flames

« Toute une expérience », diront certains d’entre eux.

L’idée est de bâtir, voire de reconstruire l’esprit d’équipe. Les Flames ont connu une saison sensationnelle couronnée par le titre de l’Ouest avant de s’incliner brutalement en cinq matchs aux mains de l’Avalanche.

La déception était vive. Même encore un peu à l’automne.

« À ce moment-là, les gars étaient peut-être plus fébriles à l’approche de la nouvelle saison que déçus de la dernière, mais on avait quand même besoin de se retrouver et d'évaluer ce qu’on pouvait faire de mieux. On a eu de bonnes discussions », s’est souvenu le défenseur suédois Oliver Kylington.

Ward deviendra entraîneur-chef au terme de la saga Bill Peters, mais après un an comme adjoint en Alberta, l’entraîneur de 57 ans prend ses aises, lance ses initiatives.

Deux jours à l’hôtel dans le parc national de Kananaskis, un centre de villégiature niché au cœur des Rocheuses. Au programme, exercices de toutes sortes : épreuves d’endurance physique, jeux de cartes, discussions dans le blanc des yeux, activités d’entraide.

« On était dehors, on faisait de la tyrolienne. Il fallait aussi sauter dans un filet dans une toile d’araignée sans toucher la corde et aider nos coéquipiers. Un peu comme dans l’armée. [Une retraite comme ça], je n’avais jamais fait ça avant », raconte l’attaquant Andrew Mangiapane.

« On a eu des gens du Maine qui sont venus et ils nous ont préparé un genre de camp d’entraînement. Des choses qui te forcent à travailler en équipe », a ajouté Martin Gélinas, aujourd’hui adjoint à Ward.

Aussi amusante soit l’anecdote, elle n’a rien d’unique. Ce n’est pas la première fois qu’un entraîneur soustrait ses ouailles au bruit ambiant ou organise ce genre d’événement pour cimenter l’esprit d’équipe. Jean Perron avait isolé sa bande pendant les séries de 1986 sur la Rive-Sud dans un endroit que les joueurs avaient rebaptisé Alcatraz, on vous laisse imaginer pourquoi.

Claude Julien avait fait de même avec les Bruins en les envoyant à Lake Placid lorsqu’ils avaient perdu les deux premiers matchs de leur série contre le Canadien en 2011.

Mais l’anecdote est assez révélatrice du nouvel entraîneur des Flames qui a longtemps été un apprenti de Julien. Les deux complices ont d’abord dirigé ensemble l’équipe canadienne des moins de 18 ans au milieu des années 1990. Puis, ils se sont retrouvés avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine, alors un projet conjoint des Oilers et du Canadien, ainsi que pendant sept saisons à Boston.

En 2003, Julien est promu par le CH et Ward le remplace à la barre des Bulldogs, une équipe qui s’inclinera en sept matchs en finale de la Coupe Calder.

« Cette équipe-là était vraiment excellente. Il y avait de ces soirs où on avait juste le goût de prendre un pas de recul et de les regarder jouer. Ils étaient bons à ce point », racontait Ward mercredi.

« Nos styles ne sont pas identiques, mais on voit les choses de la même façon », a fait valoir Claude Julien.

« C’est un bon entraîneur, il connaît bien le hockey, mais il a aussi de bonnes expériences avec les joueurs. Il était respecté et aimé des joueurs que j’ai eus. Sa personnalité est excellente pour les joueurs d’aujourd’hui. La preuve est là, il en a gagné sept de suite avant d’en perdre deux. Il fait du bon travail », l’a encensé le pilote du Tricolore.

Depuis le départ de Peters, Ward a un dossier de 6-2-0, la septième victoire d’affilée étant survenue avant la démission officielle.

L’ambiance est plus légère. Pendant les entraînements, à l’occasion, de la musique résonne à tue-tête dans l’aréna. Lundi dernier, après leur première défaite sous leur nouvel entraîneur, une cuite de 4-0, Ward a lancé des ballons de soccer sur la glace pour alléger l’atmosphère.

Quand Julien le dit adapté à la jeune génération, il fait sûrement référence au fait qu’il aime prendre ses joueurs à part, leur enseigner individuellement et les rencontrer hors glace pour apprendre à mieux les connaître et établir leurs objectifs.

« De tous les entraîneurs que j’ai eus ici, c’est lui qui est le plus calme, a confié Martin Gélinas. […] C’est un coach qui pense seulement à l’équipe. »

Pour l’instant, Ward dirige sa bande sur une base intérimaire. Il n’a même aucune garantie qu’il demeurera l’entraîneur-chef pour tout le reste de la saison.

N’empêche, ses brillants débuts laissent croire qu’après trois décennies dans ce milieu, dont deux dans le hockey professionnel, le temps était venu qu’il obtienne enfin sa chance.