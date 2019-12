Mikaela Shiffrin raye Val-d'Isère de son calendrier

L'Américaine Mikaela Shiffrin, triple tenante du grand globe de cristal et en tête du classement général de la Coupe du monde, a déclaré forfait jeudi pour les épreuves de Val-d'Isère prévues ce week-end, une descente samedi et un combiné dimanche.

« Je voulais vraiment essayer d'être là, j'en avais très envie [...], mais j'ai certaines choses à travailler, donc Joyeux Noël à tous et rendez-vous à Lienz (en Autriche les 28 et 29 décembre) », écrit l'Américaine de 24 ans sur ses réseaux sociaux.

Déjà victorieuse 62 fois en Coupe du monde, sur la trace de tous les records, Shiffrin reste sur une très décevante 17e place au slalom géant de Courchevel mardi. Elle était apparue très abattue en zone mixte après la course.

« Ce qui s'est passé mardi m'oblige à réévaluer les prochaines semaines , avait-elle admis dans l'aire d'arrivée.

En Autriche, elle aura à son programme un slalom géant et un slalom, des épreuves taillées sur mesure pour elle.

Mikaela Shiffrin compte pour l'instant deux victoires après 10 épreuves cette saison (contre cinq au même stade l'an dernier) et 165 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone au classement général.

Entraînement dominé par Siebenhofer

En l'absence de Shiffrin, c'est l'Autrichienne Ramona Siebenhofer (1:15,06 ) qui a été la plus rapide de la descente d'entraînement dans la station française devant deux compatriotes. Nina Ortlieb (1:15,30) et Tamara Tippler (1:15,32) ont respectivement fini 2e et 3e.

La meilleure Canadienne a été Marie-Michèle Gagnon (1:16,91) avec la 27e place à près de deux secondes de la tête.