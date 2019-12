À l’entraînement, mercredi, nul besoin était de consulter qui que ce soit. Les médias locaux n’avaient pratiquement qu’une seule idée en tête : Shea Weber. Carey Price un peu aussi, mais le capitaine surtout.

Le colosse de Sicamous, en Colombie-Britannique, vit parmi les plus beaux moments de sa carrière. Depuis le 1er décembre, il est 8e pour le temps d’utilisation des défenseurs avec 25 min 37 s. Mardi, à Vancouver, Weber a même frôlé la demi-heure de jeu.

Il pointe au 5e rang des marqueurs chez les arrières avec 28 points en 34 matchs et ses 11 buts sont devancés uniquement par les 12 de John Carlson et de Dougie Hamilton.

Pourtant, à 34 ans, après toutes ses blessures, plusieurs croyaient que le défenseur venait d’entamer l’inévitable déclin. Dans la dernière année, son jeu inconstant l’a laissé croire.

À son retour dans la formation l’an dernier, à la fin novembre, Weber avait eu un impact immédiat sur les prestations de sa troupe, particulièrement sur l’efficacité du jeu défensif.

Sa belle tenue s’était toutefois essoufflée à partir du mois de février et, malgré un été d’entraînement intense, la dégringolade s’est brièvement poursuivie en ce début de saison jusqu’à ce que son temps de glace atteigne un creux historique avec le Canadien le 15 octobre, soit 19:40. Il glissait sous la barre symbolique des 20 minutes pour la première fois avec le Tricolore.

Deux mois plus tard, on parle de lui comme d’un candidat au trophée Norris, remis au meilleur défenseur.

Il mérite d’être mentionné pour le Norris avec la saison qu’il connaît. Le montant de glace par soir, sa production, ses plus et moins, toutes ces choses-là sont très positives. Il mérite d’être considéré. Claude Julien

« Je pense que oui », a ajouté Mark Giordano, lauréat de ladite récompense en 2018-2019.

« J’ai juste vu quelques-unes de leurs parties. Il se concentre d’abord à être bon dans sa zone et pour gagner ce trophée, tu dois jouer de la bonne façon. Il doit recevoir ce crédit et être dans la conversation », a ajouté le capitaine des Flames.

Elias Lindholm et Mark Giordano Photo : Associated Press / Jeff Roberson

Lui-même un vénérable arrière de 36 ans – il est l’un des plus vieux à avoir soulevé le Norris après Nicklas Lidstrom, Doug Harvey et Al MacInnis – Giordano a longuement discouru sur la nécessité de s’adapter pour demeurer au sommet dans cette ligue où l’on fait de plus en plus de place aux jeunes pousses.

Il n’y a pas un secret pour la longévité. Seulement un ensemble de facteurs qui doivent être réunis.

« J’aime tout de ce sport, j’aime venir à l’aréna tous les jours. Je ne veux pas tenir ça pour acquis parce que je sais que ça va s’arrêter. La compétition sur la glace est vraiment plaisante, mais aussi tout ce qui vient avec. Passer du temps dans le vestiaire, aller à l’étranger avec les gars, aller souper, avoir ses moments ensemble, c’est une vie assez agréable. J’essaie de faire durer ça le plus longtemps possible », a expliqué Giordano.

Bien manger, se reposer, doser l’effort, c’est la base, selon lui.

Sans rien n'avoir changé à ses façons de faire, le défenseur des Flames met maintenant l’accent sur son coup de patin, son explosivité. Il a passé ses derniers étés à le peaufiner pour pouvoir tenir la dragée haute aux jeunes.

Son entraîneur, Geoff Ward, doit parfois tirer sur la bride et le forcer à prendre une journée de repos ou de traitements, loin de la patinoire.

Cela dit, le trophée Norris en soi, c’est anecdotique.

Premièrement, à ce moment-ci de la saison, à moins d’une sévère blessure, difficile de voir qui pourra déloger John Carlson qui fait la course en tête. Son tour semble venu et ce vote est aussi politique.

Weber est d’ailleurs passé bien près de le remporter en 2010-2011 et 2011-2012 lorsqu’il a terminé 2e chaque fois, avec 9 et 12 votes de moins respectivement que le lauréat.

Shea Weber Photo : USA Today Sports

Les récompenses, c’est bien, la résurgence de Weber, c’est beaucoup mieux pour le CH. Marc Bergevin doit sûrement égrener un chapelet à l’occasion en souhaitant que son capitaine reste en santé puisque son contrat est valide jusqu’en 2025-2026. Dans le meilleur des mondes, il se transformerait en une sorte de Zdeno Chara.

Weber donne l’impression également d’avoir ajouté des couleurs à sa palette cette saison. Qui aurait cru voir l’arrière de 1,93 m (6 pi 4 po) et 104 kg (230 lb) marquer sur un tourniquet du revers en battant de vitesse Tristan Jarry?

Le capitaine du CH se lance régulièrement à l’attaque comme quatrième homme pour créer un peu de confusion dans la défense adverse et réussit plus souvent qu’autrement à regagner son poste à temps.

« L’an passé, il a commencé la saison en retard et ça n’a pas été facile pour lui de se rattraper. Mais cette année, il a commencé à temps. Sa blessure est totalement guérie. On voit le joueur que le Canadien est allé chercher pour combler ses besoins », a insisté Claude Julien.

Sa blessure au pied subie lors du premier match de la saison 2017-2018 a tardé à guérir si bien que le joueur a demandé une deuxième opinion dans le dossier à l’époque. Il s’est finalement fait opérer au mois de mars 2018, avant de retourner sous le bistouri trois mois plus tard pour ce qui aurait dû être une opération au genou de routine.

Il en a finalement eu pour six mois de rééducation. Ce genre de séquelles et de manipulations laisse des traces habituellement.

Pourtant, depuis son arrivée avec le Tricolore en 2016-2017, aucun défenseur n’a marqué avec plus de régularité que lui dans le circuit Bettman. Weber touche la cible à un rythme de 0,24 but par match, un sommet au cours de ses trois saisons et demie.

Il a joué moins que Brent Burns par exemple, mais son rythme de croisière n’a jamais ralenti.

La meilleure façon de réconcilier le présent et l’avenir du CH, un écart qui apparaît parfois trop important pour réussir la transition en douceur, demeure de défier le temps.

Shea Weber est bien parti pour le faire.

En rafale

Contrairement aux deux derniers jours, Jesperi Kotkaniemi n’a pas sauté sur la glace avec ses coéquipiers. Il l’a fait en solitaire après coup. Le Canadien n’a pas donné de mise à jour de son état. Son cas fait donc encore l’objet d’une évaluation quotidienne.

Depuis le 1er décembre, les Montréalais présentent le troisième dossier en défense dans la ligue. Ils accordent en moyenne 1,88 but par rencontre comparativement à 3,54 (30e rang) pendant les deux premiers mois.

Ben Chiarot attribue ce redressement spectaculaire à une conscience aiguë en défense et non à un changement de système.

« Ce n’était même pas des ajustements, c’était juste les gars qui étaient plus responsables dans notre territoire et en zone neutre. Faire avorter les jeux, être bien placé, ne pas tricher à l’attaque. Quand tu te places entre les adversaires et le filet, ils doivent te passer sur le corps, c’est plus facile de les repousser à l’extérieur. Ça limite leurs chances, on leur en donne moins. C’est ce que tu vois présentement », a-t-il lancé.

Si vous le dites, monsieur.