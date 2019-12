Qualifications olympiques canadiennes : place aux demi-finales

MONTRÉAL – On connaît à présent les demi-finalistes qui se mesureront aux qualifications olympiques canadiennes, à Montréal, jeudi.

Chez les femmes, l’Abitibienne Anne Marcotte s’est taillé une place dans le carré d’as des poids mouches (51 kg) grâce à un gain sur la championne canadienne en titre, Audrey Bernier, par décision unanime.

Dans un duel endiablé, la Sherbrookoise d’adoption, championne nationale des mi-mouches (48 kg), a tiré avantage de sa longue portée et de sa vitesse. En demi-finale, elle a rendez-vous avec l’Albertaine Jane Amber Wall.

L’autre demi-finale mettra aux prises la Franco-Ontarienne Mandy Bujold et la Manitobaine Priyanka Dhillon.

Bujold, qui effectue un retour à la suite de la naissance de sa première fille, Kate-Olympia, a dicté la cadence devant la Britanno-Colombienne Nyousha Nakhjiri. Elle tente d’obtenir un deuxième billet pour les Olympiques après celui de Rio en 2016, où elle a atteint les quarts de finale.

« C'était l'fun. J'ai juste eu besoin du premier round pour relaxer. Avant que je trouve mes coups, je trouvais que ça allait vite », a dit celle qui s'apprête à livrer trois combats en trois soirs.

Chez les poids légers (60 kg), la Québécoise Sabrina Aubin a atteint la finale en défaisant l’Ontarienne Sarah Bucek par décision unanime.

La journée a bien failli se traduire par un immense cafouillage. Peu après 7 h (HNE), Sabrina a reçu un appel des organisateurs pour lui annoncer que son combat avait été reporté à jeudi.

Puis, vers 7 h 45, autre appel pour lui dire que le combat aurait lieu comme prévu et qu’elle devait se présenter à la pesée. Heureusement, Aubin ne s’était pas éloignée de sa chambre sans quoi elle aurait pu rater la pesée matinale.

Selon les explications fournies par le directeur haute performance de Boxe Canada, Daniel Trépanier, toute la confusion serait attribuable à une erreur informatique, parce que l’ordinateur avait reprogrammé des combats tenus lieu mardi soir.

Parent en demi-finales

Marie-Jeanne Parent a franchi avec succès l’étape du premier combat chez les mi-moyennes (69 kg). Elle a gagné par décision unanime sur la Néo-Brunswickoise Charlie Cavanagh.

À son prochain combat, Parent devra en découdre avec la favorite de sa catégorie, Myriam da Silva, membre de l’équipe nationale et bénéficiaire d’un laissez-passer.

L’Ontarienne Nikita Abbott (no 2) et la Néo-Écossaise Natalie Fagan se feront face dans l’autre demi-finale.

« Ça s'est passé comme je voulais. Je savais qu'il faudrait que je me déplace beaucoup et c'est justement une de mes forces », a indiqué Parent, qui concédait quelques centimètres en taille et en portée à sa rivale.

« Je suis quand même habituée à ça. À 1,62 m (5 pi 4 po) pour 69 kg, c'est un peu l'histoire de ma vie », a-t-elle conclu avec le sourire.

Mohammed El Abdoulli Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Enfin, du côté masculin, encouragé par de bruyants partisans, le Montréalais Mohammed El Abdoulli a livré un furieux combat face à un autre représentant du Québec, Christopher Guerrero.

Malheureusement pour El Abdoulli, il a connu un mauvais début de combat et, malgré tous ses efforts, n'a pas pu combler le retard.

« J'ai peut-être cru que c'était gagné d'avance parce que je l'avais déjà battu deux fois auparavant. Je n'ai pas boxé comme je l'aurais dû », a reconnu le jeune homme de Montréal-Nord.

Son rêve olympique ayant pris fin de manière abrupte avec cette défaite par décision unanime, El Abdoulli va poursuivre l'avenue des rangs professionnels d'ici quelques mois.

Soulignons en terminant que les entraîneurs Stéphane Harnois et Samuel Décarie-Drolet étaient à l'Hôtel Westin en quête de partenaires d'entraînement pour la championne des super-mi-moyennes de l'IBF, Marie-Eve Dicaire.