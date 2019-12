S’inspirer du tennis pour soutenir les sports de combat

Avant de se joindre à Boxe Canada, il a travaillé pour Tennis Canada durant 24 ans.

Entre 1986 et 2010, aux côtés de John Beddington, de Richard Legendre et d'Eugène Lapierre, il a jeté les bases du grand rendez-vous tennistique qui soutient le Centre national, véritable pépinière des meilleures raquettes du pays.

Ce modèle, croit Roy Halpin, pourrait aider non seulement la boxe, mais l’ensemble des sports de combat qu’ils soient olympiques ou non.

Une vision, un rêve

Le projet prendrait la forme d’un grand rendez-vous de type « omnium » qui regrouperait des boxeurs, des judokas, des karatékas, des lutteurs, des escrimeurs et des taekwondoïstes.

Halpin voudrait s'inspirer de l'événement Ringside qui se tient chaque année du côté de Kansas City, aux États-Unis. Réservé à la boxe, il attire chaque fois plus de 2800 pugilistes.

« On parle de la possibilité d’accueillir plus de 2800 athlètes, hommes et femmes, sur une période de cinq ou six jours. En incluant les accompagnateurs et les spectateurs, le nombre de visiteurs liés à l’événement pourrait dépasser les 10 000 personnes », a-t-il expliqué dans le cadre des qualifications canadiennes de boxe olympique.

L’idée a germé il y a un an et demi, au moment où le Canada était en lice pour organiser les qualifications olympiques continentales de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) en vue des Jeux olympiques de Tokyo.

Comme l'AIBA a perdu le privilège d’organiser le tournoi olympique, le démarchage de Boxe Canada est resté lettre morte.

La boxe amateur et les autres sports de combats pourraient trouver leur financement en organisant un événement annuel majeur. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Premiers contacts établis

Sauf que Roy Halpin avait quand même eu l’occasion d’établir des contacts avec les responsables de grandes villes canadiennes comme Montréal, Toronto et Vancouver.

Tout est encore à l’état embryonnaire, mais les fédérations canadiennes des sports visés par le projet auraient apparemment montré un vif intérêt.

De son aveu même, Montréal offre toutes les qualités d’une ville événementielle, avec les infrastructures d’accueil et les sites pour présenter les compétitions.

Selon ce qu’il qualifie d’estimation conservatrice, Halpin affirme qu’un tel concept pourrait dégager des profits d’environ un million de dollars dès la première année, somme qui serait ensuite partagée à parts égales entre les six fédérations participantes.

Il reconnaît qu’il est encore loin de la coupe aux lèvres. Dans le meilleur des mondes, il faudra probablement plus de deux ans de tractations pour établir quel serait le moment de l'année le plus propice pour tenir un tel événement tout en s'assurant la participation d'un maximum de grands noms dans chacune des disciplines.

À une époque où le financement étatique du sport ne suit plus l’inflation depuis longtemps, la création d’une nouvelle source de revenus serait une bouffée d’air frais pour ces fédérations en manque de ressources.