Le Clasico sous haute surveillance, les indépendantistes catalans manifestent

Le public du Camp Nou a fait entendre ses revendications indépendantistes avant le coup d'envoi du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mercredi.

Ce match est très suivi dans le monde. La Liga avance le chiffre stratosphérique de plus de 650 millions de téléspectateurs.

Les indépendantistes avaient prévu une action avant le début de la rencontre, et tout s'est déroulé dans le respect dans le stade. Des milliers de banderoles bleues et jaunes ont été brandies sous les cris « Llibertat » [liberté en catalan, NDLR] entre l'hymne du club entonné par 100 000 amateurs présents au stade du Camp Nou et le coup d'envoi de la rencontre.

La plateforme indépendantiste Tsunami Démocratique avait distribué ces banderoles bleues dès mercredi après-midi lors des manifestations qui ont réuni près de 5000 sympathisants autour du stade, selon les forces de l'ordre.

Les banderoles affichaient le slogan de la plateforme : « SpainSitAndTalk » [Espagne, assieds-toi et dialogue, en anglais, NDLR].

Le coup d'envoi de la rencontre a été donné sans encombre, à l'heure prévue. Barcelone et le Real Madrid ont fait match nul 0-0.

Les deux équipes campent sur leurs positions au classement. Elles occupent toujours les deux premiers rangs avec le même nombre de points, 36, 5 de mieux désormais que Séville.

Le Clasico était initialement prévu le 26 octobre dans le cadre de la dixième journée du championnat, mais avait été repoussé par la fédération espagnole en raison de mobilisations et de violents heurts en Catalogne à la suite de la condamnation des dirigeants séparatistes.

Mercredi soir, douze personnes ont été blessées lorsque la police a chargé des centaines d'indépendantistes qui ont mis le feu à une barricade à l'extérieur du stade.