Les grands frères de Vancouver

VANCOUVER – Ces Canucks de Vancouver sont jeunes, très jeunes. Ils l’étaient même trop à un certain point, selon leur capitaine. Alors ils se sont trouvé de grands frères.

Parmi lesquels un visage familier, quand il n’est pas voilé par la barbe, pour les partisans du Canadien.

Jordie Benn, 32 ans, a posé ses valises dans sa province natale l’été dernier. L’une des trois embauches du directeur général Jim Benning pour entourer, encadrer ses purs-sangs qui ont à peine l’âge de se commander une vodka-canneberge.

Avec J.T. Miller, acquis dans un échange, et Tyler Myers, les Canucks ont donc ajouté un peu d’expérience, « ce qui nous a aidés énormément », fait valoir Bo Horvat, jeune capitaine de 24 ans.

« Je trouve qu’on était un peu trop jeunes ces dernières années, mais maintenant avec J.T., avec Jordie, ils nous aident à trouver un équilibre », estime-t-il.

Comment? En prodiguant conseils et enseignements, essentiellement, à des jeunes excessivement talentueux qui tiennent déjà les rênes de l’équipe.

En l’absence d’Alexander Edler, Quinn Hughes a joué plus de 28 minutes mardi soir, dans une défaite de 3-1 contre le Canadien. Il est la recrue la plus utilisée dans la LNH avec une moyenne de 21 min 15 s. Quatre des cinq meilleurs marqueurs des Canucks ont moins de 25 ans.

L’équipe appartient déjà à cette cuvée de petits prodiges. Ce qui ne les empêche pas de poser des questions.

« Parfois, Hughes va revenir au banc après une présence en avantage numérique, il me pose des questions et je suis comme : "Hughsy, je n’ai pas joué en avantage depuis 20 ans, qu’est-ce que tu veux que je te dise" », raconte l’ancien défenseur du CH, visiblement assez heureux de jaser de sa nouvelle vie avec les médias montréalais.

Quinn Hughes (43) et Brendan Gallagher (11) Photo : Getty Images / Rich Lam

« Ce sont des petites choses : s’il garde la rondelle trop longtemps, s’il fait une passe de trop au lieu de tirer. J’essaie de lui dire de lancer et d’être un peu plus égoïste. C’est correct de ne pas faire cette passe de plus, ça n’a pas besoin d’être raffiné. Mets la rondelle au filet », enchaîne l’aîné de Jamie, habitué à jouer le rôle du grand frère.

Les coéquipiers d’Elias Pettersson, Brock Boeser et Hughes ne manquent pas de superlatifs pour les qualifier. Les adjectifs incroyable et hallucinant reviennent souvent.

Pour Antoine Roussel, ce serait plutôt la modestie.

« On a des jeunes qui sont à l’écoute et respectueux. Ils travaillent fort, ils veulent apprendre et s’améliorer. Pour une organisation, tu rêves de ce type de jeunes. Tu n’as pas à les pousser dans le derrière ou qu’ils pensent qu’ils savent tout. Pour nous, c’est un gros avantage », lance le Français.

Il y a un parallèle à tracer entre les Canucks et le Canadien, selon Benn.

« C’est certainement très semblable. Il y a un bon mélange de jeunes talentueux et de vétérans. Certains d’entre eux sont très jeunes, comme KK (Jesperi Kotkaniemi) l’an dernier. C’est similaire. »

Sauf qu’à Montréal, l’on se demande comment réconcilier l’écart entre les meneurs plus âgés et les espoirs qui arrivent en renfort pour en faire une équipe dominante. À Vancouver, les jeunes ont déjà la responsabilité de l’équipe et sont appuyés par des vétérans.

Deux formules guidées par la nécessité et qui doivent encore prouver leur efficacité.

À lire aussi : Canadien : quand l’expérience prend le pas sur la jeunesse

Le spécialiste

Aussi bizarre que ça puisse paraître, le Tricolore s’ennuie peut-être un peu de Jordie Benn dans une phase du jeu : le désavantage numérique.

Cela est la raison d'être de l’arrière de Victoria. Les Canucks pointent au 16e rang de la LNH en infériorité, mais le Canadien lui, malgré de récentes améliorations, est toujours 27e.

Jordie Benn (4) et Jakob Silfverberg (33) Photo : Getty Images / Harry How

L’adversaire a inscrit seulement 8 buts lorsqu’il est sur la glace parmi tous les défenseurs qui ont joué au moins 60 minutes en désavantage numérique, sur un pied d’égalité au 26e rang.

Or, le Canadien compte dans ses rangs l’arrière qui en a vu le plus dans toute la ligue, Shea Weber (20), suivi de Ben Chiarot (16) au 86e échelon.

Cela dit, la preuve n’est pas accablante, plutôt circonstancielle en fait, car si le CH s’est montré étanche à quatre contre cinq l’an dernier, il a été misérable il y a deux ans. Et Benn faisait partie du lot.

Peut-être l’air de Vancouver lui réussit-il. Le défenseur a souvent rappelé qu’il s’ennuyait des montagnes et de son coin de pays quand il jouait à Montréal et davantage encore à Dallas.

Le grand frère est rentré à la maison.

« C’est cool de jouer pour l’équipe de mon enfance. Je vais pouvoir aller à la maison à Noël pour la première fois en 12 ans. C’est pas mal plaisant », conclut-il.