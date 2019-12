Aliu, un joueur d'origine nigériane, a raconté la semaine dernière au Wall Street Journal que Tony Deynzer, gérant de l’équipement des Eagles – qui jouaient alors dans la Ligue de la côte est –, a choisi d’arborer un « blackface » lors d’une fête d’Halloween à laquelle le joueur était convié.

Arrivé après le début de la fête à la demande des organisateurs, Aliu a alors remarqué que cet employé avait maquillé son visage en noir, avait enfilé une perruque de cheveux crépus noirs et portait un chandail de l’équipe avec, à l’arrière, son numéro et son surnom « Dreamer ».

Les participants à la fête ont rassemblé Aliu et Deynzer pour une photo.

En plus d'accepter les excuses de Tony Deynzer, Akim Aliu a également demandé à ce que ce dernier ne perde pas son emploi à cause de cet incident. Les Eagles, qui sont maintenant le club-école de l'Avalanche du Colorado dans la Ligue américaine, lui avaient imposé un congé sans solde.

Dans une déclaration commune publiée mardi, Aliu et les Eagles ont déclaré que les deux parties ont eu des « discussions franches » sur ce qui s'est passé et ont convenu de travailler en collaboration pour promouvoir la diversité et l'inclusion.

Les Eagles avaient déjà présenté leurs excuses la semaine dernière.

« Notre organisation est profondément attristée d’apprendre que cet incident a eu lieu, ont-ils déclaré. Nous n’étions pas au courant, mais cela n’enlève rien au fait qu’un autre être humain a été blessé […] Notre organisation familiale vous demande sincèrement pardon et vous présente ses excuses. Nous sommes sincèrement désolés, et nous voulons vous assurer que ce comportement n’est pas acceptable dans notre organisation et ne le sera jamais. »

Akim Aliu avait accusé l’entraîneur-chef des Flames de Calgary Bill Peters de le lui avoir adressé des injures racistes lorsqu'ils étaient tous deux dans les ligues mineures, il y a 10 ans. Les allégations, que l'entraîneur a reconnues, ont conduit à la démission de Peters.