Samuel Piette satisfait de sa prolongation de contrat avec l'Impact

Comme c'est l'habitude, l'Impact n'a pas précisé les modalités financières du pacte. Toutefois, sans entrer dans les détails, Piette a confié être « très satisfait de l'augmentation », après avoir touché 135 000 $ en salaire de base pendant la campagne 2019.

Une entente de longue durée était « l'une de mes conditions », explique celui qui désirait avoir des années garanties pour que son avenir soit sécurisé.

C'est quelque chose que je n'aurai plus à penser. Le plus tôt, c'est le mieux. De mon côté, je ne voulais pas non plus accepter à n'importe quelle condition simplement pour régler le cas [...] Je suis évidemment content de pouvoir annoncer cette nouvelle avant le temps des Fêtes et de célébrer le tout avec ma famille.

Samuel Piette, milieu de terrain de l'Impact de Montréal