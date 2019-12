Canadien : quand l’expérience prend le pas sur la jeunesse

Pour résumer grossièrement, Vancouver est une équipe menée par de très jeunes prodiges encadrés par quelques vieux routiers dans des rôles de soutien, tandis que Montréal mise sur la croissance interne de ces jeunes qui, pour l’instant, sont relégués au second plan à la faveur des meneurs de cette équipe : les vétérans.

Ça n’a jamais été aussi évident que pendant les 94 dernières secondes de la rencontre. Les Canucks prennent leur temps d’arrêt et envoient, à 6 contre 5, leurs bonzes en attaque. Âge moyen des six joueurs sur la glace? 23,1 ans. Un chiffre gonflé par la présence de deux vieux doyens de 26 ans, Josh Leivo et J.T. Miller.

Julien réplique avec ses spécialistes en défense. En incluant Carey Price, l’âge moyen s’élevait à 30,1 ans.

S’en est suivi une clinique sur l’art du jeu défensif. Vancouver n’a jamais quitté la zone du CH et a effectué six tirs, trois ont été bloqués, un a raté la cible. Montréal s’en est tiré indemne et a signé une très importante victoire pour amorcer cet interminable périple de sept matchs.

Shea Weber, 34 ans, a passé près d’une demi-heure sur la patinoire (29 min 26 s), un sommet dans l'équipe et Quinn Hughes, de 14 ans son cadet, a été le plus utilisé par l’adversaire à 28 min 4 s. Il n’a jamais quitté la glace en plus de trois minutes à la toute fin du match.

Loin de nous l’idée de prétendre que le Tricolore a développé la bonne recette et que les Canucks font fausse route, au contraire. Les deux équipes composent simplement avec leurs forces et leurs faiblesses.

Mais le temps d’un petit mardi soir typique de cette ville à cette période de l’année, morne et pluvieux, qui incite davantage à se pelotonner sous la couette avec une petite camomille devant Astérix chez les Bretons, les vétérans du Canadien ont fait apparaître une petite percée de soleil.

Price s’est montré intraitable en repoussant 38 rondelles, Weber a marqué en avantage numérique, Phillip Danault a été d’une efficacité redoutable et le CH, dans l’ensemble, est parvenu à repousser en périphérie les Elias Pettersson, Bo Horvat, Brock Boeser et Quinn Hughes de ce monde.

Brock Boeser Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Certes, ils ont tiré souvent, mais rarement ont-ils sérieusement menacé comme en font foi les six chances de marquer que leur a accordé le site spécialisé Natural Stat Trick.

« Défensivement, on est beaucoup mieux. Encore ce soir, on a donné un but, mais notre gardien a été solide aussi. Défensivement, l’amélioration qu’on a faite nous a remis sur la bonne voie », a expliqué Claude Julien après la rencontre.

Conclusion implacable de l’entraîneur. Depuis le 1er décembre, Montréal pointe au 3e rang de la LNH ayant cédé en moyenne 1,88 but par match. Pendant les deux premiers mois de la saison, l’équipe était 30e à 3,54 buts par match.

Vous avez dit amélioration, M. l’entraîneur? L’on suggérera redressement spectaculaire.

« C’est l’esprit des Fêtes, j’imagine », a avancé Price pour expliquer sa bonne tenue ce mois-ci. Il a toujours été taquin celui-là.

Bataille des unités spéciales

Ce match s’est aussi joué sur les unités spéciales. Principalement même.

Pour la troisième fois cette saison, les hommes de Julien ont réussi deux buts en supériorité numérique dans la même rencontre, deux réussites en 1 min 34 s au début du dernier tiers. Ils ont remporté ces trois matchs.

Le pilote a d’ailleurs eu la main heureuse en réunissant le premier trio en avantage dès qu’il en a eu l’occasion. Après quelques secondes passées ensemble, Danault acceptait une passe de Brendan Gallagher et y allait d’une remise spectaculaire à une main pour Tomas Tatar qui a réussi le but gagnant. Le Slovaque a maintenant marqué à chacun de ses quatre derniers matchs.

« Avec les blessures et tout, on a choisi de mettre ces trois-là ensemble. Pas pour garder l’unité ensemble, mais parce que chaque joueur servait bien chacune des positions », a indiqué Julien.

« Nous jouons ensemble depuis longtemps et nous réussissons à nous trouver facilement sur la glace. C’était un beau bonus de marquer ce premier but en avantage numérique », a ajouté Danault.

Parlant de Tatar, l’ailier gauche a considérablement diminué les infractions mineures bien qu’il soit toujours au 8e rang dans la ligue avec 14.

Julien en a parlé avec philosophie mardi soir, quoique le ton aurait sûrement été différent, n’eût été la victoire. Si la première punition était tirée par les cheveux, la seconde, en troisième période alors que le Canadien venait de prendre le contrôle du match, ne laissait aucun doute.

« C’est le genre de choses qu’on essaie de l’aider à éliminer de son jeu. D’un autre côté, il apporte énormément de bonnes choses. Il marque des buts, il a inscrit le but gagnant ce soir. Mais il doit continuer à corriger certains éléments », a estimé le patron.

Toujours plus facile de travailler dans la légèreté de la victoire cela dit.

En rafale

Julien n’a pas jeté le blâme à quiconque pour le but refusé à Joel Armia au deuxième engagement. Sur la séquence, Artturi Lehkonen avait les deux pieds dans le demi-cercle du gardien, mais se faisait pousser par le défenseur des Canucks Oscar Fantenberg.

« Celui-là était vraiment, vraiment serré. Je ne te dis pas que ce but aurait dû aller en notre faveur ou pas. Aussitôt que tu mets les pieds dans le bleu, tu cherches le trouble. Il était peut-être juste sur le bout du bleu, mais il s’est fait pousser. Alors habituellement, quand on se fait pousser, on donne le but quand même. Ils croyaient qu’il était déjà dans le bleu avant de se faire pousser. C’est toujours difficile. Quand j’ai vu la reprise, je me suis dit que c’était 50-50. »

Max Domi a connu un fort match. Il s’est dégagé des lignes de passes toute la soirée et en a réussi quelques-unes particulièrement inspirées, dont celle, magnifique, pour le but de Nick Cousins entre les jambes de Fantenberg. Il n’a toujours pas marqué à ses 11 derniers matchs, mais ses deux passes peuvent servir de cataplasme en attendant.

« J’ai généré des chances de marquer. Je sens que notre complicité s’améliore entre nous. Parfois, tu ne marques pas. Parfois, tu marques. »

Le Canadien poursuit maintenant son périple en Alberta avec des rendez-vous à Calgary, jeudi à 21 h (HNE), et samedi à Edmonton (19 h).