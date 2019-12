Premier test réussi pour le Canadien dans l’Ouest

Tomas Tatar a dénoué l'impasse tôt en troisième période et le Canadien de Montréal a filé vers un gain de 3-1 sur les Canucks, mardi soir, à Vancouver.

Tatar a marqué à 1 min 51 s pendant que Jake Virtanen était au cachot. Le Slovaque a enfilé l'aiguille à chacun de ses quatre derniers matchs. Phillip Danault a réussi la passe clé en chutant, peu après avoir saisi une remise du revers de Brendan Gallagher, près de la rampe.

Shea Weber a ajouté un but d'assurance à 3:25 de l'embouchure droite après une passe de Joel Armia.

Nick Cousins a inscrit l'autre filet du CH, vainqueur pour une quatrième fois en cinq matchs.

Carey Price a fait 38 arrêts. Le natif de la Colombie-Britannique a une fiche de 7-2-1 dans sa carrière à Vancouver. Ce gain lui donne le 23e rang de l'histoire pour les victoires chez les gardiens, avec 335. Il détrône ainsi Cam Ward.

Le Tricolore sera de retour en action jeudi à Calgary.

Ce sera le deuxième de sept matchs d'affilée à l'étranger, jusqu'au 31 décembre. Il jouera aussi à Edmonton, Winnipeg, Tampa, Sunrise et Raleigh.

Le public du Centre Bell retrouvera ses favoris le 2 janvier avec la présence du Lightning de Tampa Bay.

Adam Gaudette a marqué en avantage numérique au premier vingt, mais Cousins a répliqué en deuxième période.

Gaudette a réussi un septième but cette saison avec 1:39 à écouler au premier engagement. Tatar était au cachot pour avoir fait trébucher, une sanction un peu discutable.

Il a fait mouche avec un tir des poignets dans le haut du filet, à partir du cercle droit. Les Canucks venaient de remporter une bataille pour le contrôle du disque le long de la rampe.

La supériorité des Canucks est passée près de prendre une autre tournure. Peu après qu'elle eut débutée, Danault a profité d'un revirement pour refiler à Artturi Lehkonen, qui a décoché un tir menaçant.

Cousins, aidé de Max Domi, a égalisé avec son cinquième but à 8:05 au deuxième tiers. Ce dernier a été patient lors d'un trois contre deux puis sa courte passe, directement vers l'avant, a mené à la réussite de Cousins. L'Ontarien de 26 ans inscrivait un troisième but à ses six derniers matchs.

Armia a aussi été complice, récoltant ainsi un 100e point dans la Ligue nationale.

Dans la deuxième minute de la rencontre, Nick Suzuki a bien manœuvré pour donner la chance à Jeff Petry d'y aller d'un bon tir. Quelques minutes plus tard, Weber a raté de peu avec un tir bas.

Le Tricolore a été puni une première fois quand Nate Thompson a donné de la bande en milieu de première période.

Dès la première minute de jeu du deuxième tiers, J.T. Miller a menacé avec un tir du revers à bout portant, mais Price a fait l'arrêt. Dans la septième minute, Miller a été frustré de nouveau au terme d'une brève échappée.

Quarante-cinq secondes après le but de Cousins, un filet a été refusé aux Canucks en raison d'un hors-jeu.

Avec 5:56 à jouer en période médiane, c'est le Canadien qui a vécu une frustration du genre, car on a décidé que Lehkonen a nui au travail du gardien. Armia avait poussé une rondelle libre dans le but.