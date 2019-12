Les vétérans vendent cher leur peau aux qualifications canadiennes

MONTRÉAL – On a beau parler de relève et des jeunes qui poussent, les pugilistes plus aguerries ne leur feront pas de cadeaux cette semaine aux qualifications canadiennes, première étape vers les Jeux olympiques de Tokyo.

Chez les 51 kg, l’Ontarienne Mandy Bujold est de retour dans l’espoir de décrocher un billet pour ses deuxièmes Jeux.

Éliminée en quarts de finale à Rio en 2016, Bujold sait que la route est encore longue et qu’elle a en plus une cible dans le dos, en étant perçue comme la femme à battre.

Bujold a repris l’entraînement de façon soutenue au mois de juin dernier. La vie l’a contrainte à un arrêt forcé le temps qu’elle donne naissance à la petite Kate-Olympia.

Je n’ai pas arrêté de m’entraîner bien longtemps, J’étais au gymnase régulièrement même durant ma grossesse. Il n’y avait pas trop de rouille à mon retour. J’ai livré six combats sur la scène internationale au cours des derniers mois, notamment en Pologne et à Porto Rico. Mandy Bujold, boxeuse

La jeune maman de 32 ans, qui sera en action, mardi soir, dans l'arène aménagée au 11e étage de l'Hôtel Westin, a raté les deux dernières éditions des Championnats canadiens.

Solide opposition

Bujold aura fort à faire pour obtenir une chance de retourner aux Olympiques. Bujold est deuxième tête de série dans un tableau qui compte un total de neuf boxeuses.

Outre l’actuelle championne nationale, Audrey Bernier (no 1), 29 ans et originaire de Sept-Îles, Bujold devra aussi composer avec Anne Marcotte.

Native de Rouyn-Noranda et établie à Sherbrooke depuis une dizaine d’années, elle a été couronnée championne canadienne 2018 et vice-championne 2017 chez les 48 kg.

Mais puisque cette catégorie ne figure pas au programme olympique, Marcotte tente elle aussi sa chance chez les 51 kg.

C’est un défi supplémentaire que je vis très bien. C’est un poids plus naturel pour moi. J’ai quand même dû travailler fort pour gagner un peu de masse musculaire. Anne Marcotte, boxeuse

Gagnante par décision unanime (5-0) face à l’Ontarienne Garinder Takhar, Marcotte, qui est également diplômée en littérature, a maintenant rendez-vous avec la favorite Audrey Bernier.

« On s’est déjà affrontées auparavant et j’ai l’avantage de la meilleure fiche lors de nos face à face. Je pense pouvoir boxer encore mieux demain (mercredi). »

Marcotte a fait ses premiers pas à la boxe à l’âge de 23 ans. Sans complexe, elle a hâte de savoir où elle se situe face aux meilleures de sa nouvelle catégorie de poids.

L'arbitre lève le bras de Sabrina Aubin en signe de victoire Photo : Courtoisie Boxe Canada - Virgil Barrow

Bon départ pour Sabrina Aubin

Confrontée à la présence de Caroline Veyre, déjà pressentie pour représenter le Canada chez les poids coqs (57 kg) aux qualifications continentales, du 26 mars au 4 avril à Buenos Aires, en Argentine, Sabrina Aubin a elle aussi ajouté des kilos à sa charpente.

Ainsi, c’est chez les poids légers (60 kg) que la protégée de l’entraîneuse Danielle Bouchard tentera de mériter sa place à Tokyo.

Après une victoire convaincante par décision unanime (5-0) contre l’Ontarienne Rebecca D’Agostini, Aubin était heureuse de sa première performance au Canada en plus de trois ans.

Celle qui a parcouru la planète pour aller de grands rendez-vous en grands jeux a reconnu qu’elle ressentait toujours un peu de stress malgré sa fiche montrant plus de 120 combats amateurs.

Sa plus grande inquiétude vient du fait que pour obtenir son billet pour l’Argentine, elle devra vaincre dans une éventuelle finale, ici, vendredi soir, sa partenaire d’entraînement et grande amie Irene Fiolek.

Celle-ci a aussi récolté une décision unanime des cinq juges au terme de son duel face à l'Albertaine Tammara Francis.

« Ce n’est pas facile, a dit Aubin, la gorge nouée par l’émotion. On veut toutes notre place aux Olympiques. Ça fait partie de la game. Ce qui est en dehors du ring reste en dehors du ring. Sinon, on a des casques et on se tape dessus. On fait notre job. C’est comme ça. On se parle encore. On était ensemble hier. Je lui ai dit que je l’encouragerais jusqu’à la finale », a ajouté Aubin, en cachant mal ses émotions.

Sabrina Aubin (en bleu) lance une attaque contre Rebecca D'Agostini Photo : Courtoisie Boxe Canada - Virgil Barrow