« Ça m’a ouvert les yeux » - Ryan Poehling

VANCOUVER - Parfois, même les élèves les plus doués ont besoin d’un coup de pouce de leur professeur pour atteindre leurs objectifs.

C’est le principe qu’a appliqué Marc Bergevin avec Ryan Poehling quand Scott Mellanby, son directeur général adjoint, lui a suggéré d’aller parler à son jeune espoir.

Le grand joueur de centre piétinait au milieu d’une séquence de huit matchs d’affilée sans point dans la Ligue américaine, entrecoupée d’un séjour de quatre matchs avec le Canadien où il paraissait emprunté sur la glace, comme si le rythme était tout simplement trop élevé.

Alors le DG est allé à sa rencontre. Il a évoqué la rigueur de la vie de hockeyeur professionnel, la patience, le cas Tomas Plekanec qui a joué trois saisons dans les rangs mineurs avant de disputer 1001 matchs dans la LNH.

Ça m’a ouvert les yeux. Il y a différents chemins pour atteindre la LNH. Tu dois juste apprécier ton chemin et avoir du plaisir. Ryan Poehling

« C’était une conversation très positive. J’ai réalisé certaines choses. Marc m’a lancé comme message que je devais tout simplement jouer mon style et avoir du plaisir sur la glace. Je devais me faire confiance. Ça prend du temps avant de devenir un pro », a-t-il ajouté.

Poehling a ensuite connu ses meilleurs moments dans la LAH avec 6 points en 5 rencontres avant que le Canadien lui fasse signe à nouveau.

Ce n’est pas la fin du monde d’aller dans la Ligue américaine, au contraire, on a vu plusieurs joueurs qui connaissent et qui ont connu de belles carrières en allant dans la Ligue américaine.

Même si le jeune homme de Lakeville n’a rien cassé lors des deux matchs joués, l’impression laissée était complètement différente.

Ryan Poehling (à gauche) Photo : L’Aréna du Rocket inc.

Employé à l’aile gauche dans le quatrième trio, Poehling a empoisonné la vie des défenseurs des Red Wings samedi dernier. L’un des rares dans ce match, en fait, à avoir appliqué un échec avant aussi agressif, ce qui a permis à son trio de passer de longs moments profondément dans le territoire offensif.

Il a également obtenu deux bons tirs et a fait l’étalage de sa force brute en tassant d’un seul bras son couvreur du Michigan pour remettre la rondelle devant le filet.

Bref, il joue avec aplomb même s’il obtient moins de 10 minutes de temps de jeu par match. Même s’il se retrouve à l’aile gauche plutôt que dans l’axe, sa position naturelle.

« J’ai eu besoin de temps pour m’adapter à ce changement de position. Je trouve ça important d’être polyvalent. J’ai eu la chance de jouer à l’aile à Laval et j’étais mieux préparé pour ce changement en arrivant ici. Quand tu es polyvalent, il y a 12 postes pour toi à la place de 4 », a fait valoir Poehling.

À la hauteur des attentes

La carrière professionnelle de Ryan Poehling a démarré sur une fausse prémisse. Son tour du chapeau dans une soirée de rêve au dernier match de la campagne l’an passé a donné l’impression qu’il était d’ores et déjà prêt à sauter dans la mêlée avec les messieurs.

En septembre dernier, Poehling a même été invité à participer au tournoi de golf du Canadien qui marquait le début de la saison, un honneur réservé aux joueurs réguliers du club.

Bon nombre le croyait en avance sur Nick Suzuki avant le début du camp d’entraînement. Puis, Dryden Hunt l’a renversé à Bathurst et Poehling a subi une commotion cérébrale. Le choix de premier tour en 2017 allait amorcer la saison à Laval.

C’est vrai qu’il y avait des attentes. J’étais déçu de ne pas rester avec l’équipe. Mais ce n’était pas la fin du monde. On me paye pour jouer au hockey, je ne dois pas oublier ça. Ryan Poehling

« Il a subi une blessure pendant le camp d’entraînement. C’était quand même difficile parce qu’il avait joué tout un match au dernier match de la saison. Il avait quand même bien commencé le camp d’entraînement. La blessure l’a ralenti un peu, mais ça lui a donné l’occasion de reprendre son jeu à Laval avec un peu moins de pression et maintenant on le voit aujourd’hui. Je vois un joueur qui s’est bien amélioré, un gros gabarit qui travaille fort le long des rampes. Il va devant le filet, il a des chances de marquer. C’est ce qu’on lui demande », l’a encensé Julien beaucoup plus loquace pour encenser son jeune protégé qu’après la défaite contre Détroit.

L’attaquant doit maintenant gravir les échelons un à un. Jesperi Kotkaniemi se rapproche d’un retour au jeu et Claude Julien devra rayer un nom de sa formation sous peu. À court terme, l’objectif de Poehling est de devancer Riley Barber dans la hiérarchie. Tom Cruise a déjà rempli des missions plus compliquées que celle-là, on s’entend.

Mais comme derrière le premier trio, c’est la panne sèche offensive - que l’on pense à Max Domi, Artturi Lehkonen ou Jordan Weal - la porte est ouverte. Du haut de son 1,88 m (6 pi 2 po) et de ses 93 kg (204 lb), il est assez costaud pour l’enfoncer.

En rafale

Phillip Danault était de retour à l'entraînement matinal, mardi, après avoir profité d'une journée de traitements la veille. Le Québécois n'a pas souhaité épiloguer sur ses petits bobos, mais s'est fait rassurant. ll sera à son poste mardi soir.

Claude Julien a affirmé que Victor Mete et Jesperi Kotkaniemi, qui se sont entraînés pour la première fois avec un dossard permettant les mises en échec, se rapprochent d'un retour au jeu et sont évalués sur une base quotidienne.

Carey Price a remporté ses trois dernières décisions à Vancouver. Depuis l'arrêt de travail de 2012-2013, il présente un dossier de 4-1-1, avec une moyenne de buts accordés de 2,81 et un pourcentage d'efficacité de ,916 dans sa province natale.