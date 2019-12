Le chantier de la Maison du loisir et du sport est lancé

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a officiellement annoncé mardi le début des travaux de construction de la nouvelle Maison du loisir et du sport, à Saint-Léonard.

L’établissement abritera les bureaux de la grande majorité des fédérations sportives québécoises, en plus d’autres organismes à vocation sportive et de loisir.

Un bon nombre de ces fédérations sont regroupées au stade olympique de Montréal et attendent une relocalisation depuis une trentaine d’années. Leurs locaux actuels sont situés sous la dalle du stade, et ont été aménagés dans un ancien stationnement en 1985. L'installation devait être temporaire, et on n'y retrouve aucune fenêtre donnant sur l'extérieur, sauf quelques puits de lumière.

Je pense que 34 ans d’attente vont porter fruit parce qu’ils vont se retrouver dans un site tout à fait admirable. Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La technologie, l’Internet qui était difficile d’accès dans le sous-sol du stade olympique. Ce n’était pas des conditions de travail idéales, mais au-delà de ça, il n’y avait pas de fenêtres, les plafonds étaient extrêmement bas et de gros murs en béton rendaient le tout difficile à aménager », a poursuivi la ministre.

Hockey Québec, qui a ses bureaux présentement à Anjou, emménagera aussi dans cette nouvelle maison située au coin de l’autoroute Métropolitaine et du boulevard Lacordaire, à Saint-Léonard.

L'immeuble sera construit sur un site où se trouve présentement un concessionnaire automobile, au coût de 25 millions de dollars. L'ouverture est prévue en 2022.

L’annonce du début des travaux est l’aboutissement d’un investissement annoncé en juin 2018 par l’ancien ministre Sébastien Proulx. La Société québécoise des infrastructures, le Regroupement Loisir et Sport du Québec et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont collaboré au projet.