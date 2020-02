Comment Raphaël Lessard est-il devenu le pilote de confiance de Kyle Busch?

Son parcours est fascinant et improbable. En 2020, Raphaël Lessard conduira à 18 ans l'une des camionnettes de Kyle Busch Motorsports (KBM), l'équipe du plus illustre des pilotes de NASCAR aux États-Unis. Le Beauceron devrait être le plus jeune en piste à l'ouverture de la saison, à Daytona, le 14 février.

Son association avec Kyle Busch fait l'envie de beaucoup de pilotes américains. Qu'un jeune Québécois séduise un champion de la trempe de Busch au point qu'il lui garantisse une place à temps plein dans un championnat de cette envergure est un tour de force.

Cela démontre que Lessard a beaucoup gagné en crédibilité depuis qu'il roule sur les ovales américains, un projet audacieux entrepris à l'âge de 14 ans.

« Ça prouve qu'on n'a pas fait ça pour rien, affirme François Lessard, père de Raphaël. On ne pouvait pas espérer mieux. Kyle Busch, c'est le Sidney Crosby de la course automobile. »

François est assis à une table avec son fils au restaurant du coin à Saint-Joseph-de-Beauce. En janvier, Raphaël a quitté le domicile familial pour de bon pour s'installer en Caroline du Nord afin de profiter de son nouveau statut de pilote d'élite au sein de KBM, à Mooresville.

Là-bas, Raphaël pourra jouir d'un entourage professionnel et de services comme il n'a jamais eu auparavant durant son pari de 75 courses en territoire américain en près de quatre ans.

« Le compteur de mon camion est à 275 000 km, c'est du millage », lance son père, éberlué.

Raphaël Lessard et son père au restaurant Photo : Radio-Canada

Il arrive à peine à croire qu'il a fait autant chemin avec son épouse Chantal pour que Raphaël puisse se frotter à la crème des jeunes pilotes américains, la plupart des épreuves ayant eu lieu en Caroline, c'est-à-dire au berceau des courses de NASCAR aux États-Unis.

Les Lessard ont jugé qu'il s'agissait d'un beau risque, calculé. Conseillé par Robert Desrosiers, qui a été l'agent du réputé pilote québécois Patrick Carpentier, ils ont inscrit Raphaël à un championnat de catégorie Super Late Model afin que le jeune homme se fasse un nom aux États-Unis. Dans son camion, la famille Lessard a donc parcouru ces dizaines de milliers de kilomètres, souvent la nuit, pour que Raphaël arrive à temps aux premiers essais à l’horaire à la veille de l'épreuve du week-end.

Chantal Perreault, mère de Raphaël Lessard Photo : Radio-Canada

À l'époque, Raphaël Lessard ne parlait pas anglais et ne possédait pas de permis de conduire. Il se contentait d'un rôle de passager sur la route, assis sur la banquette arrière, avant de monter dans le bolide qui l'attendait au circuit où il pouvait rouler à plus de 200 km/h...

« Avant, je pesais sur la pédale d'accélération à fond et je ne la lâchais pas. Je ne pensais à rien. Aujourd'hui, je suis plus mature », dit en riant l'adolescent, gagnant de 9 courses aux États-Unis et d'un championnat à sa première saison en 2016.

Raphaël s'estime extrêmement chanceux de pouvoir compter sur l'appui de Kyle Busch. Ses premiers contacts avec lui ont eu lieu en 2018.

J’ai pu rouler avec lui en Alabama à l'entraînement pendant deux jours. Je pense qu'il a aimé ce qu'il a vu... Raphaël Lessard

Cet essai a notamment été rendu possible parce que Raphaël et Kyle Busch étaient tous les deux associés à Toyota et que le jeune Québécois faisait aussi partie du programme de développement de jeunes pilotes du manufacturier. Il s'agissait de la première marque de reconnaissance du travail accompli par Lessard aux États-Unis.

Le Beauceron était souvent le seul pilote canadien en piste face à des pilotes expérimentés ou des conducteurs prometteurs qui, comme lui, vivaient dans l'espoir d'être dans la ligne de mire des meilleures équipes américaines.

En visite à sa polyvalente

À l'école secondaire où il retournait après chacun de ses périples éclair aux États-Unis, Raphaël Lessard est considéré comme un jeune garçon plutôt rangé. Durant ses cours, il n'aimait pas attirer l'attention. Il ne racontait pas l'allure de ses courses à ses professeurs, à moins qu'ils le lui demandent.

Si certains élèves aimaient conduire une voiture de course virtuelle d'un jeu vidéo, lui le faisait pour vrai, en piste.

En décembre, de passage à la polyvalente Veilleux, Raphaël Lessard a répondu avec plaisir à toutes les questions de ses anciens enseignants, curieux d'en savoir davantage sur sa relation avec Kyle Busch.

« Je peux l'appeler drette là », dit-il en montrant son téléphone cellulaire qui contient toujours les précieux messages de Busch.

Dans la salle à manger, tous les regards sont tournés vers le jeune prodige de la course automobile, dont la visite surprise est fort remarquée.

La rencontre est enjouée. Raphaël retrouve les personnes qui l'ont vu grandir durant sa folle aventure.

« Je te dirais que j'ai une bonne relation avec Kyle Busch. Il aime que je lui demande des conseils et il me répond toujours, dit-il. Il peut m'écrire des paragraphes. Il veut gagner. Et moi, je veux être le meilleur. Si j'ai une bonne raison, je peux l'appeler. »

Son embauche par KBM est la concrétisation d'un rêve qui pouvait, au départ, sembler irréaliste.

C'est vraiment spécial. Le NASCAR aux États-Unis est une religion. Il y a des milliers des pilotes là-bas et Kyle Busch préfère venir chercher un p'tit gars du Québec. Il doit bien y avoir une raison. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que je me bats souvent contre des jeunes qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont eu leur volant gratuit. Kyle Busch voit que je suis prêt à mettre les efforts, plus qu'eux. Il est un gagnant. Il veut la perfection. Il faut travailler. Raphaël Lessard

La force de Busch

Kyle Busch est un Américain du Nevada sacré champion de la coupe NASCAR en 2019. Le pilote de 34 ans compte un imposant total de 206 victoires dans les trois grands championnats américains (Monster Energy, Xfinity et camionnettes).

En 2010, Busch a aussi fondé KBM en collaboration avec Toyota. Une association qui a facilité l'éclosion de nombreux jeunes pilotes américains affiliés au programme de développement de Toyota. Raphaël Lessard est le premier Canadien à se faufiler dans ce groupe sélect.

Raphaël Lessard (à gauche) à 12 ans, en 2013, en compagnie de Kyle Busch Photo : Raphaël Lessard

Un essai de trois courses en camionnettes en 2019 a convaincu KBM que le jeune Beauceron possédait les atouts pour se démarquer au niveau supérieur. Ses premiers coups de volant en 2020 avec sa nouvelle équipe auront lieu le 14 février à Daytona, en Floride, à la première des 23 épreuves de la saison.

« Kyle Busch veut que je me place en position pour donner une chance à l'équipe de gagner la course. Ce sera difficile au début parce que je ne connais pas la plupart des circuits. Mais je vais m'ajuster vite, car j'aurai la chance de compter chaque fois sur la même équipe, ce qui n'était pas le cas en 2019. Oui, ç’a été dur parce que je ne travaillais jamais avec les mêmes personnes. Même si le calibre est supérieur, ce sera moins stressant en 2020 parce que j'aurai de la stabilité. »

« En 2019, quand il s'assoyait dans sa voiture, Raphaël se comportait comme s'il s'agissait de sa dernière course. Il n'avait pas le choix de performer parce qu'il ne savait pas ce qui l'attendait. Allait-il avoir une autre chance? Avec le paquet de pression qu'il avait sur les épaules, ce jeune-là a fait tout un travail », dit avec admiration son père François, qui n'a pas eu peur de l'exposer aux dangers de la course automobile dès l'âge de 11 ans.

Des hommes d'affaires essentiels

L'un des plus fidèles partisans de Raphaël Lessard habite aussi à Saint-Joseph-de-Beauce. Louis Jacques, un fortuné homme d'affaires de la région, prépare déjà son voyage à Daytona avec la dizaine d'investisseurs beaucerons et de la région de Québec qui, depuis déjà plusieurs années, pigent dans leurs poches pour permettre à Raphaël d'accéder au niveau supérieur.

« J'étais à sa première course à Vallée-Jonction. Il avait 11 ans. On voyait juste le dessus de casque dans la voiture. Je ne sais pas comment il faisait pour voir en avant, affirme le Joselois de 70 ans en riant de bon coeur. Il se faisait appeler le gamin. »

Louis Jacques avoue être un passionné de course automobile. Plus jeune, comme le père de Raphaël, il a déjà participé à des épreuves, mais de calibre amateur. Il est devenu un ami de la famille Lessard. Sans sa contribution, le rêve du jeune homme de courir un jour le célèbre Daytona 500 aurait vite pu disparaître.

« C'est un petit phénomène, il faut l'encourager », affirme-t-il comme s'il avait découvert une perle rare.

Le septuagénaire dit qu'il n'a pas d'attentes. Son aide généreuse à Raphaël n'est pas un placement. Louis Jacques dispose des moyens pour faire sa part et désire participer à l'épanouissement de la carrière d'un pilote qui, selon lui, a assez de talent pour se tailler une place dans l'univers des vedettes de NASCAR.

« Nous sommes allés rencontrer Kyle Busch à ses quartiers généraux en Caroline. Il le voulait dans son équipe. Il nous l'a dit, affirme Louis Jacques, qui parle au nom des autres investisseurs.

En 2016, ces derniers ont fondé une société en commandite pour venir en aide à Raphaël.

Kyle Busch soutient que ce jeune-là détient une grande qualité. Dès qu'il s'assoit dans le siège de la voiture, il la sent. Il faut être capable de tout sentir pour courir comme ça. »

Si Kyle Busch offre au Québécois ce privilège de conduire sa camionnette no 4 dans laquelle Erik Jones (2015) et Christopher Bell (2017) ont été sacrés champions, c'est parce qu'il a été à l'écoute du clan Lessard, qui lui a demandé du temps pour boucler son budget.

Le 5 septembre, date limite par KBM pour conclure une entente, les associés québécois n’avaient pas les fonds nécessaires pour assurer à Raphaël une participation aux 23 courses du championnat.

Kyle Busch a fait des concessions. Normalement, on aurait dû signer le contrat avant le 5 septembre, mais Kyle a été patient. Il y a avait un line-up pour ce volant. Il avait juste à dire oui à des pères ou des grands-pères milliardaires qui voulaient offrir ce cadeau à leur gars ou à leur petit-fils. Ça s'est finalement réglé au début du mois de novembre. Louis Jacques

Kyle Busch Photo : Getty Images / Chris Graythen

Combien ça coûte?

Louis Jacques s'esclaffe. Il est conscient que c'est un sujet toujours délicat à aborder. Financer une saison en camionnettes demande beaucoup d'appuis.

« Raphaël est sur la rampe de lancement. Depuis l'annonce de son embauche par KBM, deux actionnaires importants de la région de Québec se sont joints à nous. Nous sommes dorénavant une douzaine. C'est suffisant pour la saison 2020. S'il passe à la prochaine étape en Xfinity, ça va prendre un commanditaire majeur parce que nous, on ne pourra pas suivre. Mais je suis confiant que ça va arriver. »

Prise 2, combien ça coûte?

« Je ne peux pas y aller de façon précise parce que nous devons respecter une entente de confidentialité avec KBM. Mais je peux vous dire que Toyota Racing Developpment a mis le motton ou si vous préférez, le paquet. Je vais ouvrir une porte, c'est de 3 à 5 millions. Je parle en argent américain. Je veux remercier tous les autres actionnaires d'avoir mis l'épaule à la roue. »

Louis Jacques n'a pas ménagé les efforts pour que son poulain puisse prendre de l'expérience. L'été dernier, à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, sur le circuit où il a participé à ses premières courses, Raphaël a pris part à une épreuve Pinty's. Il s'agissait de sa première participation à une course inscrite au championnat canadien de NASCAR. Et il l'a gagnée devant ses partisans beaucerons.

« J'étais tellement content pour ce gars-là. Je l'avais commandité et il a gagné une bourse de 9000 $. Ça m'avait pratiquement coûté quatre fois plus pour louer la voiture et le faire courir. Mais quand je l'ai vu dépasser tous les autres pilotes, ç’a valu trois fois ce que ça m'avait coûté! »

Louis Jacques Photo : Radio-Canada

Dernière ligne droite

Jusqu'en décembre, Raphaël Lessard s'est concentré sur son entraînement en gymnase sous la supervision de son entraîneur personnel Steve Gosselin, un ex-hockeyeur professionnel. Il s'y rendait cinq ou six fois par semaine pour gagner en force, conscient des efforts qu'il devra déployer au volant de sa camionnette sur des circuits où il devra repousser ses limites.

Depuis janvier, Lessard poursuit son entraînement au quartier général de KBM, à Mooresville, en Caroline du Nord.

« J'ai eu la chance de courir sur le circuit du Delaware en 2019 avec KBM. J'ai maintenu une vitesse moyenne de 280 km/h.

« C'était vite en tabourette, avoue le jeune Beauceron, qui n'avait jamais vécu rien de pareil. Ça n'avait pas de bon sens. On est bien à cette vitesse-là. Ta vision change et tu tombes dans une autre bulle. Le mercure peut grimper à 60 degrés à bord de la camionnette. »

Raphaël Lessard s'entraîne en gymnase. Photo : Radio-Canada

Raphaël Lessard côtoiera quotidiennement les meilleurs pilotes de NASCAR aux États-Unis en 2020. Il attend ce moment depuis le jour où il a convaincu son père de le laisser prendre le volant à 11 ans.

« Les gens qui ne connaissent pas beaucoup la course automobile pensent que je veux faire de la F1. Non, moi, c'est le NASCAR. Je vais essayer de changer leurs habitudes. Ce serait plaisant si leur intérêt passait au NASCAR. »

Et la rivalité avec les autres pilotes?

« Il faut que je prenne ma place, tout de suite, dit-il. Mon but est de me faire respecter par tous les pilotes. Souvent, ils se permettent des passe-droits aux dépens des recrues, ils les bousculent en piste, mais il n'y en aura pas avec moi. Il ne faut pas se laisser faire et se comporter en victime. Sinon, ils vont t'écraser. Ils vont voir que je suis capable moi aussi... »

À 18 ans, Raphaël Lessard se sent prêt à casser la baraque.