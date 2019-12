Une énième suspension pour Josh Gordon

C'est la huitième fois que Gordon est suspendu par la ligue ou par son équipe.

La NFL avait réinséré Gordon en août dernier après l’avoir suspendu indéfiniment, en décembre 2018, pour avoir transgressé les politiques de la ligue en matière d'abus de substances illicites. Il avait manqué les trois derniers matchs de la saison afin de prendre soin de sa santé mentale.

Gordon s'était joint aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en provenance des Browns de Cleveland en septembre 2018. Il était l'un de leurs receveurs les plus efficaces avec 20 passes captées pour des gains de 287 verges et un touché après 6 matchs. Il a toutefois été placé sur la liste des blessés en raison de blessures à un genou et à une cheville avant d'être libéré en octobre.

Les Seahawks ont réclamé le controversé receveur au ballottage. Il a joué son premier match le lundi 11 novembre et a réalisé deux attrapés importants vers la fin de la rencontre pour aider les Seahawks à signer une victoire de 27-24, en prolongation, à San Francisco.

En cinq rencontres avec les Seahawks, Gordon a capté sept passes. Chacun de ces attrapés a semblé important, incluant celui réalisé dimanche, un jeu de 58 verges, contre les Panthers de la Caroline.

Tout indique que Gordon terminera son bref séjour à Seattle avec 11 passes tentées dans sa direction, des gains de 139 verges et une tentative de passe incomplète sur un jeu truqué contre les Panthers.

La semaine dernière, Gordon avait parlé avec respect d’une autre chance que Seattle lui avait offerte et de la culture d’équipe à laquelle il s’était joint.

« Je crois que je suis chanceux, en général, d'avoir abouti dans un endroit comme celui-ci, avec des entraîneurs comme ceux-ci, avait affirmé Gordon. Le personnel d'entraîneurs, l'organisation de haut en bas, les gars, c'est comme une famille. C'est très proche, vraiment tissé serré, un groupe vraiment énergique et vraiment compétitif. Ils aiment le football. Vous pouvez le voir et c'est une merveilleuse sensation de revenir au football et d'aimer ce que vous faites et de pouvoir vous amuser. »

Choix de deuxième tour des Browns de Cleveland en 2012, Gordon avait également été suspendu pour les deux premiers matchs de 2013 pour des motifs semblables.

Il avait néanmoins capté 87 passes pour des gains de 1646 verges, un sommet dans la ligue. Il avait marqué neuf touchés et avait été élu au sein de l'équipe All-Pro.