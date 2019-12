Marc Crawford reviendra derrière le banc après sa suspension jusqu'au 2 janvier

Par la suite, il pourra reprendre ses fonctions d'entraîneur adjoint à Jeremy Colliton.

Assistés par un conseiller juridique indépendant, les Hawks ont procédé à un examen des allégations d'inconduite visant Crawford alors qu'il travaillait pour d'autres formations.

L'équipe a contacté d'anciens joueurs, collègues et patrons de Crawford pour mener à bien son enquête.

Au début de mois, la direction des Blackhawks l'avait suspendu à la suite de propos tenus par Sean Avery qui affirmait que Crawford lui avait donné un coup de pied alors qu'il jouait sous ses ordres avec les Kings de Los Angeles.

Les Blackhawks ont déclaré dans un communiqué qu'ils ne toléraient pas son comportement antérieur, mais que depuis 2010, Crawford avait activement consulté des professionnels afin de l'aider à devenir un meilleur communicateur, un meilleur entraîneur et une meilleure personne. Il poursuit régulièrement sa thérapie depuis.

Les Blackhawks ont ajouté qu'ils croyaient que Crawford avait appris de ses gestes passés et qu'il continuait à évoluer personnellement et professionnellement dans la dernière décennie. Ils ont également indiqué qu'aucun incident n'avait été rapporté depuis qu'il travaillait pour eux.

« Il était important pour moi de respecter le processus des Blackhawks de Chicago ainsi que les discussions importantes en cours entre les joueurs et la Ligue nationale de hockey, a écrit Crawford dans un communiqué.

« Des joueurs comme Sean Avery, Harold Druken, Patrick O'Sullivan et Brent Sopel ont eu le courage de parler publiquement. Je suis profondément désolé de les avoir blessés. Je leur offre mes excuses les plus sincères pour mes gestes du passé, a poursuivi l'homme de 58 ans.

« J'ai utilisé un langage et un comportement inacceptables envers les joueurs afin de les motiver et, parfois, je suis allé trop loin. Au cours de la dernière décennie, j'ai travaillé fort pour m'améliorer et pour améliorer ma façon d'entraîner.

« Je veux sincèrement contribuer à améliorer notre sport pour tout le monde. Je veux encourager tous ceux qui ont pu souffrir de mon comportement à me contacter afin que nous puissions continuer à dialoguer. »