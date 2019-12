Canadien : redresser la barre avant Noël, à l'image de l'an dernier

L’horaire des six dernières semaines était grandement favorable aux hommes de Claude Julien pour deux raisons : il disputait 12 matchs sur 17 à domicile et affrontait régulièrement quelques cancres du circuit Bettman.

Bien que, comme s’est plu à répéter Marc Bergevin lundi à Vancouver, la LNH moderne n’offre aucune garantie, n’en demeure pas moins que le CH a saboté une occasion dorée.

En termes de pourcentage de points récoltés, son bilan de ,500 à domicile (8-8-3) représente le 27e rang à travers la ligue.

Inversement, ses réussites à l’étranger (7-4-3, fiche de ,607) lui valent le 8e échelon et lui ont permis de maintenir la tête hors de l’eau pendant cette séquence noire.

Ce voyage dans l’Ouest canadien, souvent craint dans l’opinion publique, n’est peut-être pas autant une mauvaise nouvelle qu’il n’y paraît dans l’imaginaire collectif. Surtout que les Montréalais ont soutiré deux victoires en trois matchs dans chacune des deux dernières saisons.

L’an dernier, l’équipe avait pris son élan lors de ce périple annuel, d’une durée de six matchs, soit un de moins que cette fois.

Montréal venait d’encaisser un cinglant revers de 4-0 à domicile face aux éternels Bruins. L'équipe s’était envolée pour le Colorado où elle avait tenu un entraînement d’une rare intensité avant d'enchaîner avec 11 victoires au cours des 17 rencontres suivantes (11-6-0).

Après la défaite contre les Red Wings, le scénario 2019 semble avoir été écrit, jusqu’à présent, par le même auteur.

« Je pense qu’on peut effectivement faire un parallèle avec l’année dernière, même si je n’avais pas vraiment ça en tête. On aurait pu avoir un autre résultat au dernier match. Ce n’est pas arrivé. Il faut juste trouver une façon d’avoir des résultats. On a bien joué, mais ce n’est pas assez, il faut être meilleur demain », a laissé tomber Shea Weber.

Shea Weber Photo : USA Today

Lundi, sous l’œil de son directeur général, le Tricolore a tenu un entraînement intense, rigoureux, qui ne laissait pas de place aux demi-mesures, sans quoi Claude Julien rappelait à l’ordre ses joueurs en vociférant. Il a aussi interrompu momentanément un exercice qui ne se déroulait pas à son goût.

Le parallèle avec l’ambiance de l’an dernier, au même moment crucial de la campagne, était facile à tracer.

Et comme l’équipe impose sa loi jusqu’à présent à l’étranger, Brendan Gallagher n’y voyait aucune raison de s’inquiéter.

« On est une bonne équipe quand on travaille fort. On a eu de meilleurs résultats sur la route pour toutes sortes de facteurs. On aime ça, c’est facile de jouer notre jeu quand on est sur la route. On part avec la mentalité qu’il faut travailler fort et compétitionner et on a fait un bon travail là-dessus », a estimé l’attaquant originaire d’Edmonton, mais établi à Vancouver quand il n’a pas un chandail tricolore sur le dos.

« Mais tu as une meilleure mémoire que moi. Je ne me rappelle pas [de l’an dernier]. Ce que je sais, c’est qu’on a subi une mauvaise défaite. Il faut redresser la barre », a-t-il ajouté.

La valse des gauchers

Après Otto Leskinen et Gustav Olofsson, tout indique que Julien s’est résolu à renvoyer Mike Reilly dans la mêlée à la gauche de Cale Fleury.

L’arrière du Minnesota a été laissé de côté au cours des huit dernières rencontres, l’entraîneur lui ayant préféré des défenseurs de la Ligue américaine qui ont obtenu des 6, 7, 8 ou 10 minutes de temps de glace par match. Une pilule difficile à avaler, a-t-il avoué à demi-mot, sans compter l’effet que ça peut avoir sur la confiance du joueur, déjà passablement émoussée.

« Ce n’est pas l’idéal, c’est plate. Je ne reçois pas beaucoup d’explications de la part des entraîneurs non plus. Je suis juste en dehors de la formation souvent. Tout ce que je peux faire, c’est garder une bonne attitude, travailler fort dans les entraînements. C’est devenu mon jeu de pratiquer intensément parce que je ne jouais pas depuis deux semaines environ », a expliqué le jeune homme de 26 ans.

Il faut dire que Reilly a offert des prestations inconstantes lorsque Julien l’a inséré dans sa formation et l’entraîneur n’a que peu de patience à ce stade-ci de son deuxième séjour avec le Canadien.

« Ils me disent souvent de tuer les jeux plus rapidement, de combler l’écart avec l’opposant plus rapidement. Avec mon coup de patin, je pense que je peux faire un bon travail là-dessus. Ça commence avec les deux, trois premières enjambées. Quand la rondelle allait dans le coin, parfois, j’étais un peu hésitant, je ne bougeais pas aussi rapidement. Si je fais ça, on va récupérer la rondelle plus rapidement et jouer plus en attaque », a-t-il fait valoir.

Ce retour pourrait d’ailleurs être de très courte durée puisque Victor Mete (cheville) s’est à nouveau entraîné avec ses coéquipiers.

Reilly a obtenu 4 passes en 11 rencontres cette saison en plus de maintenir un différentiel de +1.

En rafale

Phillip Danault a profité d’une journée de traitements lundi et était le seul absent à l’entraînement. Lukas Vejdemo, rappelé comme 13e attaquant pour ce voyage, a pris sa place pour les répétitions au centre de Tomas Tatar et de Gallagher.

Le Suédois de 23 ans attend toujours de savoir s’il aura droit à son premier départ dans la LNH au cours de ce périple.

« J’ai pris une coche cette année. Tout était nouveau quand je suis arrivé à Laval l’an dernier. Je me sens plus confortable et je suis passé au niveau supérieur. Je suis plus fort et plus rapide », a-t-il indiqué.

Voyons voir s’il aura l’occasion de le démontrer.

Par ailleurs, Victor Mete et Jesperi Kotkaniemi ont participé à l’entraînement vêtu de chandails à la sauce Taquinons la planète, soit en bleu poudre. Les deux joueurs devraient effectuer leur retour quelque part pendant ce long voyage.