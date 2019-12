Le retour à la réalité de Cayden Primeau

Primeau a maintenant accordé 19 buts à ses 4 derniers départs avec le Rocket.

À travers cette difficile séquence, le jeune gardien a cependant eu le temps de disputer ses deux premières rencontres dans la LNH, une défaite de 3-2 aux mains de l’Avalanche et sa première victoire, également par la marque de 3-2, en prolongation contre les Sénateurs.

Son entraîneur Joël Bouchard n’est pas particulièrement surpris du rendement irrégulier de son jeune gardien.

« Ce qui est arrivé samedi, c’est une belle expérience. Ce qui est arrivé mercredi, quand les gens crient son nom, c’est une belle expérience aussi », a déclaré le pilote du Rocket.

Si les gens changent d’opinion avec les hauts et les bas, moi, je ne changerai pas. J’adore le jeune, j’adore son attitude, j’adore son talent. Joël Bouchard

« Je l’ai dit : il va avoir de supers beaux moments et il en a eu. Il va avoir des moments plus difficiles et il en a eu aussi. »

En deux matchs dans la Ligue nationale, Primeau a accordé 5 buts sur 72 lancers, une moyenne d’arrêts de ,931 et de buts alloués de 2,52.

Quand on lui demande s’il a apprécié son premier séjour avec le grand club, la réponse vient rapidement, accompagnée d’un grand sourire.

« Oh oui! Définitivement. Il y avait beaucoup d’émotion, des hauts et des bas, mais c’était vraiment le fun d’être là et de prendre de l’expérience, a rappelé Primeau. Juste être autour de l’équipe, c’était incroyable! »

Le jeune gardien ne revient pas à Laval avec un plan de travail plus chargé que lorsqu’il est parti.

« C’est certain que j’ai profité de la présence de Carey (Price) et Stéphane (Waite), mais je reviens avec la confirmation de certaines choses que je dois améliorer et sur lesquelles je travaille depuis le début de l’année. »

Keith Kinkaid Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

À Laval, Primeau devra partager le travail avec Keith Kinkaid ,le gardien embauché durant la saison morte pour seconder Carey Price, mais qui doit jouer plus souvent pour retrouver la forme.

Le calendrier très exigeant de la Ligue américaine facilite souvent la vie à l’entraîneur Joël Bouchard, qui n’a d’autres choix que d’utiliser ses deux gardiens quand l’équipe dispute trois matchs en quatre jours ou même trois duels en trois jours, ce qui arrivera deux fois en deuxième moitié de saison.

Cette semaine, Bouchard a le choix.

Son équipe ne joue que deux matchs, mardi et vendredi, avant de profiter d’une semaine de congé.

Si certains s’attendent à ce que Primeau joue les deux matchs, les commentaires de l’entraîneur laissent croire que le travail sera partagé.

« Dans le cas de Cayden, il a eu des semaines assez éprouvantes remplies d'émotions. Nous allons regarder comment ça va aller, mais nous avons un plan, c’est sûr. »

L’ardeur au travail de Vejdemo l’a bien servi

Avec les rappels de Charlie Lindgren et Lukas Vejdemo, 11 joueurs de l’organisation auront porté les chandails des deux équipes, le Rocket et le Canadien cette saison. C'est autant que dans toute la saison dernière.

Pour Vejdemo, comme Otto Leskinen avant lui, il s’agira d’un baptême dans la LNH.

Attaquant suédois de 23 ans, Vejdemo en est seulement à sa deuxième saison en Amérique du Nord après quatre ans dans la Ligue nationale suédoise où on ne joue que 52 matchs par saison.

Joël Bouchard a noté un progrès certain depuis son arrivée au camp cette année.

« Cette année, il est plus capable d’absorber la charge de travail, soutient Bouchard. Il est capable de performer pendant 60 minutes et il est capable de performer lors des 2 en 2 (deux matchs en deux soirs). L’an dernier, lors des 2 en 2, je priais... »

« Je suis content pour lui. C’est un gars qui a mis les efforts. Cet été, on lui avait demandé de travailler sur certains aspects de son jeu qu’on ne peut pas travailler durant la saison. Il l’a fait et, cette année, ça paraît. »