Malgré les difficultés du Canadien, Marc Bergevin maintient le cap

Rencontrant les journalistes lundi, avant la séance d'entraînement de son équipe à Vancouver, Bergevin a dit qu'il n'a jamais paniqué en dépit de la période creuse et les huit défaites de suite du Tricolore à la mi-novembre.

Depuis le 16 novembre, seulement deux équipes dans toute la Ligue nationale ont présenté une pire fiche que Montréal (4-7-3).

« On évalue l’équipe sur une base quotidienne. On cherche à comprendre pourquoi on n’obtient pas de bons résultats même si on joue du bon hockey. On ne méritait pas ce sort. Mais c’est la nouvelle LNH. Aucun match n’est facile », a dit Bergevin.

Le DG a parlé des nombreuses blessures qui ont affligé le Canadien. Il a aussi réitéré sa confiance envers l’entraîneur Claude Julien.

« C’est sûr que l’absence de Jonathan Drouin nous fait mal. On n’a pas encore de date pour son retour. On a voulu rappeler des gars de Laval, mais il y a beaucoup de blessés là-bas aussi », a-t-il insisté.

Bergevin a ensuite indiqué qu’il était devenu ardu de réaliser des échanges intéressants parce que les équipes gardent leurs bons joueurs.

Il a renchéri en citant l’exemple du Lightning de Tampa Bay, une formation qui a amassé 128 points la saison dernière, mais qui au moment d’écrire ces lignes, n’est pas du portrait des éliminatoires.

« Le Lightning n’a pas cherché à démembrer l’équipe. Dans le hockey d’aujourd’hui, la marge d’erreur est mince. En ce moment, on joue mieux sur la route qu’à la maison. Il faut rectifier ça », a ajouté Bergevin.

Il en a aussi profité pour dire que même si le Canadien a une bonne marge de manœuvre sous le plafond salarial, il n’avait aucun plan en ce moment pour s’en servir.

Au sujet de Max Domi, auteur de 9 points à ses 20 derniers matchs, Bergevin a admis que le no 13 connaissait des moments difficiles. « C’est un joueur de caractère qui se cherche. Ça arrive à tout le monde, même à un gars comme Sidney Crosby », a-t-il lâché avant de spécifier qu’il n’avait entamé aucune discussion avec Domi pour un nouveau contrat. En ce qui a trait à Jesperi Kotkaniemi, Bergevin a parlé d’une deuxième année plus difficile, minée par les blessures. Le centre finlandais reprend progressivement l'entraînement après avoir subi une commotion cérébrale.

« De bonnes chances » de voir Romanov à Montréal

Invité à commenter ce qu’il avait vu du jeune défenseur Alexander Romanov lors de son récent passage en Russie, le directeur général s’est dit satisfait.

« Je l’ai vu pour deux matchs. Il n’a joué que 8 minutes dans le premier, puis une quinzaine dans le deuxième. Il est jeune (19 ans), mais je trouve qu’il défend bien. Il est encore sous contrat [avec le CSKA Moscou, NDLR] jusqu’au 30 avril. Je suis en contact régulier avec son père. Les chances sont bonnes de le voir à Montréal l’an prochain », a précisé Bergevin au sujet de son choix de deuxième tour en 2018.

Le fait d’attendre la conclusion de l’entente avec le CSKA Moscou permet à cette équipe de conserver les droits sur Romanov advenant un retour en KHL.

Au sujet du gardien Cayden Primeau, Bergevin a expliqué que le jeune homme de 20 ans avait besoin de jouer, de voir de l’action et des rondelles. C’est pourquoi il a été cédé au Rocket.

« Il est encore tôt pour dire si on le reverra après les Fêtes. Mais il y a aussi Charlie Lindgren qui a bien fait à Laval et qui aura sa chance de montrer ce qu’il peut faire avec nous », a insisté Bergevin.

Enfin, Bergevin s’est dit en accord avec les nouvelles nouvelles mesures d'encadrement des entraîneurs et des dirigeants annoncées par la Ligue nationale dans la foulée de l'affaire Bill Peters.

« Je me rappelle comment ça se passait dans les années 80 et même dans les rangs juniors. Tout a changé et il faut s’adapter. C’est une excellente chose », a-t-il conclu.

(Avec les informations d'Alexandre Gascon)