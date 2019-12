Une première fenêtre olympique pour les boxeurs canadiens

On sait déjà qu’un nombre record de 62 boxeurs et de 35 boxeuses répartis au sein de 13 catégories (8 masculines et 5 féminines) y seront en compétition.

On retrouve entre autres Mandy Bujold chez les 51 kg. Cette Ontarienne de 32 ans y effectuera un retour à la compétition à la suite d’un congé de maternité.

Éliminée en quarts de finale aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Bujold espère sans doute faire amende honorable dans l’éventualité où elle représenterait à nouveau le Canada, l’an prochain au Japon.

Unique médaillée canadienne [bronze chez les 75 kg, NDLR] aux derniers Championnats du monde en Russie, la Québécoise Tammara Thibeault est déjà assurée de représenter le Canada aux qualifications olympiques continentales, à Buenos Aires, en Argentine, du 26 mars au 3 avril 2020.

Elle ne sera donc pas en compétition cette semaine.

Pas une garantie

Une solide performance pourra, dans bien des cas, tracer la voie dans un premier temps vers les qualifications continentales. Ce rendez-vous tient lieu de qualifications pour les Jeux olympiques à la suite de la décision du CIO de retirer l'organisation du tournoi des JO des mains de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) à la suite des irrégularités enregistrées aux Jeux de Rio, en 2016, ainsi qu’en raison des allégations de corruption entourant les hauts dirigeants de l’AIBA.

Les résultats enregistrés à Montréal ne feront toutefois probablement pas foi de tout, puisque Boxe Canada se réserve le droit de retenir deux boxeurs (1 homme et 1 femme) en vertu des choix discrétionnaires de son directeur haute performance, Daniel Trépanier.

La constance des résultats observés auprès de certains candidats pourrait donc avoir préséance aux yeux de la fédération canadienne.

Des gants de boxe rouges Photo : Getty Images

La plupart de ceux et celles qui seront présents cette semaine à l’hôtel Westin de Montréal ont mérité leur place pour ces qualifications en remportant d’abord leur sélection provinciale respective.

Les autres combattants inscrits font déjà partie du programme de l’équipe nationale, qui s’entraîne à l’ombre du stade olympique, dans les locaux de l’Institut national du sport (INS), sous l’égide de Boxe Canada.

Le casque pour tout le monde

À noter qu’un important changement de réglementation obligera tous les participants, hommes et femmes, à porter le casque protecteur pour cette compétition nationale.

Selon Boxe Canada, la règle amendée du côté masculin en 2013 a entraîné une hausse sensible du nombre de coupures et de lacérations.

Tous les boxeurs masculins demeureront toutefois libres de porter le casque ou non lors des rendez-vous internationaux, y compris lors du tournoi des Jeux de Tokyo 2020 qui se déroulera sous la direction du CIO.