Une bonne 4e place, mais de mauvais souvenirs russes pour Laurent Dubreuil

Dubreuil, spécialiste du 500 m, a poursuivi son début de saison remarquable à Nagano. Mais c’est encore au 1000 m qu’il s’est distingué : sa 4e place était le meilleur résultat de sa carrière. Et à sa grande stupéfaction, cette course qui n’était « pas parfaite », de son propre aveu, l’a fait bondir au 4e rang du classement général de la Coupe du monde sur cette distance.

Le destin a toutefois fait en sorte que cet exploit, au lieu de produire une joie pure, soulève chez Dubreuil certaines interrogations. Le Russe Pavel Kulizhnikov, parti de Nagano avec quatre médailles à son cou, a gagné cette course. Du déjà-vu.

« La dernière fois que j'ai fini 4e au 1000 m et que Kulizhnikov a gagné, c'était aux Championnats du monde juniors, et j'ai reçu une médaille par la poste six mois plus tard, raconte Dubreuil en entrevue téléphonique. Et c'était au Japon également. Ça me rappelle des souvenirs un peu négatifs, mais ma course était tellement bonne. »

Je ne retiens rien de négatif de ma journée, mais c'est sûr que je suis 4e avec un Russe qui gagne.

C’était en 2012, à Obihiro, dans le nord du pays. Kulizhnikov, alors âgé de 17 ans, avait triomphé au 1000 m, mais l’Union internationale de patinage l’avait suspendu pour deux ans après un contrôle positif à la méthylhexanamine. Dubreuil avait hérité, sans tambour ni trompette, du bronze, pendant que son rival avançait que la drogue provenait d’un médicament pour le rhume.

La mémoire du patineur québécois ne le trahit pas, mais il n’oublierait rien au sujet de Kulizhnikov : le Russe a subi un autre contrôle positif en 2016, cette fois au meldonium. Mais à cause du flou réglementaire entourant cette substance à l’époque, la suspension provisoire de Kulizhnikov a été levée.

L’opinion de Dubreuil au sujet de la présence des Russes à la Coupe du monde n’a donc pas changé, d’autant plus qu’il pratique un sport de force physique « où les gens qui prennent de la drogue vont avoir des avantages, pas mal plus que dans des sports à dominance technique », précise-t-il.

« J'ai très hâte de voir ce qui va se passer, indique-t-il. C'était un petit peu ambigu. Le message qu'on avait vu, c’est que ça concernait les compétitions majeures. Moi, je trouve qu'une Coupe du monde, c'est une compétition importante, mais on verra bien si c'est assez important pour être considérée comme une compétition majeure. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on veut des athlètes propres sur la ligne. Quand ce n'est pas le cas, c'est un peu frustrant. »

Les questionnements sont d’autant plus ennuyeux que Dubreuil ne se bat pas que contre ses adversaires sur la patinoire. Il se bat aussi contre son propre corps. Cette saison, son dos l’a fait souffrir au point où il lui est arrivé de ne pas s’entraîner entre deux étapes de la Coupe du monde.

La pause des fêtes, qui lui réserve deux semaines entières en famille avant un stage d’entraînement à Calgary, lui fera beaucoup de bien.

« C'est l'fun de faire notre sport quand ça va bien, c'est l'fun de faire notre sport quand on est en bonne santé. Mais quand une de ces deux choses-là n’est pas là, c'est sûr que c'est difficile. Le plaisir à l'entraînement est assurément moins présent, celui de patiner aussi, reconnaît Dubreuil. Si ça te fait mal de faire ce que tu aimes… Le but va être de régler ça au retour à la maison et d'aborder la deuxième moitié de saison sans ces problèmes qui me ralentissent un petit peu. »

(Avec les informations d'Olivier Paradis-Lemieux)