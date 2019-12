[BALADO] Tellement hockey : un voyage déterminant pour le Canadien

Le Canadien doit maintenir dans l’Ouest canadien le rythme des deux dernières semaines pour espérer être des séries, mais doit obtenir une plus grande contribution au-delà de son premier trio. Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 59e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.