Alice Robinson défie à nouveau Mikaela Shiffrin

La championne du monde junior a fêté ses 18 ans le 1er décembre et compte défier Shiffrin à Courchevel malgré un genou encore fragile.

Alice Robinson, au centre, entourée de Mikaela Shiffrin à gauche et de Tessa Worley Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

La Néo-Zélandaise voudra rattraper les points perdus à Killington à la fin novembre. Une sortie de piste en première manche l'avait éliminée.

Elle n'était pas dans son état de forme maximal après une chute à l'entraînement (avant Sölden) et avait un genou meurtri par des contusions osseuses.

Elle avait pensé faire l'impasse sur Killington, mais avait finalement décidé de participer au géant, encouragée par l'état de son genou. Elle aurait dû suivre sa première idée.

« J'avais passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui montrait beaucoup plus de progrès que ce que je pensais, et je ne ressentais plus de gonflement ni de douleur », a-t-elle admis.

« Cette fois, j'ai pris le temps de guérir après Killington. Ça va de mieux en mieux chaque jour, assure Robinson. Mon genou est encore meurtri, donc je dois rester attentive, même si je n'ai plus de douleur. Il ne faut pas que j'en fasse trop. »

Alice Robinson est pourtant très bien entourée.

Elle travaille avec Chris Knight, l'ancien entraîneur des Américaines Julia Mancuso et Lindsey Vonn. Elle est déjà entourée comme une professionnelle, avec un gérant, un kinésiologue et un entraîneur personnel.

Shiffrin, encore la référence

Titrée trois fois au général (grand globe de cristal), Mikela Shiffrin bâtit sa saison comme elle l'entend.

Elle a décidé de faire l'impasse sur le slalom parallèle de Saint-Moritz dimanche, au lendemain d'une troisième place en super-G.

Déjà largement en tête du classement général avec 251 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone, elle sera donc la favorite à Courchevel, mais aura Robinson à l’œil.

Shiffrin aura à cœur de remporter son premier slalom géant cette saison, après ses deux podiums. Elle avait fini 2e à Sölden et 3e à Killington.