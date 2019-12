Les Jets bombardent les Flyers

Le capitaine des Jets, Blake Wheeler, a inscrit un but et deux mentions d'assistance pour mener son équipe vers un écrasant gain de 7-3 sur les Flyers de Philadelphie, dimanche, à Winnipeg.

Mark Scheifele a également amassé un but et deux aides pour les Jets (20-11-2), tandis que Nikolaj Ehlers, Luca Sbisa, Logan Shaw, Patrik Laine et Kyle Connor ont aussi noirci la feuille de pointage. Connor Hellebuyck a pour sa part réalisé 29 arrêts.

Matt Niskanen, James van Riemsdyk et Shayne Gostisbehere ont répliqué du côté des Flyers (17-11-5).

Brian Elliott a été remplacé en début de troisième période après avoir accordé 6 buts en 17 lancers. Carter Hart a par la suite repoussé six tirs en relève.

Les Jets ont profité d'un incident malheureux à mi-chemin en deuxième période, marquant à deux reprises lors d'un avantage numérique de cinq minutes.

L'ailier gauche des Flyers Joel Farabee a frappé Mathieu Perreault lorsque ce dernier n'était plus en possession de la rondelle depuis un long moment. Perreault est demeuré sur la patinoire et a nécessité de l'aide pour se rendre au vestiaire. L'attaquant des Jets n'a pas été en mesure de revenir au jeu.

Farabee a écopé d'une pénalité majeure de cinq minutes et d'une inconduite de match.