Destination Olympiques : l'or pour Blondin, Kingsbury et Parrot ce week-end

Patinage de vitesse sur longue piste

Qui pourra arrêter Ivanie Blondin? La patineuse ottavienne enchaîne les exploits cette saison en Coupe du monde, et ce week-end passé au Japon n’a pas fait exception.

Trois fois médaillée d’or la semaine dernière, au Kazakhstan, Blondin a amorcé la Coupe du monde de Nagano avec une victoire au départ groupé, une épreuve qui lui réussit souvent. Elle a encore gagné le lendemain au 3000 m. Elle en a profité pour améliorer le record de piste avant de fêter sur le podium avec son amie Isabelle Weidemann, médaillée de bronze.

Ivanie Blondin a gagné sa deuxième médaille du week-end. Photo : Associated Press / Toru Hanai

Pour terminer le week-end en beauté, Blondin, Weidemann et la Saguenéenne Valérie Maltais ont récolté l’argent à la poursuite par équipe. De quoi rentrer au pays avec le sourire pour la pause des fêtes.

L’équipe canadienne a aussi eu de quoi célébrer du côté masculin : Jordan Belchos est devenu le premier représentant de l’unifolié à gagner le départ groupé, vendredi, tandis qu’Alex Boisvert-Lacroix, David La Rue et Tyson Langelaar ont remporté le bronze au sprint par équipe.

Bosses

Ne provoquez pas le roi des bosses. Relégué au 2e rang de la compétition en solo de la Coupe du monde de Thaiwoo, en Chine, Mikaël Kingsbury a haussé le ton, le lendemain, dans l’épreuve en parallèle.

Le skieur québécois a gagné tous ses duels avant de s’imposer en finale sur le Français Benjamin Cavet. C’était la 58e victoire de Kingsbury sur le circuit en 102 départs.

Mikaël Kingsbury Photo : Getty Images / Matt Roberts

Justine Dufour-Lapointe, pour sa part, a reçu le bronze, samedi, pour son premier podium de la saison.

Grand saut

À sa deuxième compétition depuis son retour, Maxence Parrot a dominé. Encore.

Le planchiste de 25 ans avait célébré sa rémission complète du cancer avec une victoire aux X Games d’Oslo, en août dernier. Ce week-end, à Pékin, il a remporté une première Coupe du monde depuis son combat contre la maladie.

La lutte a été chaude, puisque Parrot n’a devancé son dauphin, le Suédois Sven Thorgren, que d’un petit point.

La Canadienne Laurie Blouin a aussi brillé avec le bronze, sa sixième médaille sur le circuit.

Rugby à sept

Médaillées d’argent la semaine dernière, à Dubaï, les Canadiennes ont cette fois obtenu le bronze à la Série mondiale présentée au Cap, en Afrique du Sud, avec une spectaculaire victoire de 22-17 en prolongation contre les Françaises.

Le Canada passera les fêtes au 4e rang du classement général, à quatre points des Américaines. Les représentantes de l’unifolié ont d’ailleurs éliminé elles-mêmes leurs voisines en quarts de finale au Cap.

Les hommes ont connu plus d’ennuis. Les Canadiens ont dû se contenter de la 11e place après une victoire de 22-5 contre les Australiens.

Ski cross et snowboard cross

Les skieurs canadiens n’ont laissé que des miettes à leurs rivaux, samedi, à la Coupe du monde de ski cross de Montafon, en Autriche. Ils ont pris quatre des six places sur les podiums.

Marielle Thompson (au centre) Photo : Getty Images / Laurent Salino/Agence Zoom

Marielle Thompson a gagné, tandis que sa compatriote Courtney Hoffos a reçu le bronze. Des 10 premières positions, 5 étaient occupées par des Canadiennes. Une domination remarquable.

L’argent et le bronze sont allés à des représentants de l’unifolié du côté masculin. Kristofor Mahler a pris le 2e rang après avoir remporté la première victoire de sa carrière, le week-end dernier, et Brady Leman a fini 3e.

Toujours à Montafon, Éliot Grondin a conclu en 5e position de la Coupe du monde de snowboard cross vendredi. À 18 ans, Grondin poursuit sa progression sur le circuit, comme il n’avait jamais inscrit pareil résultat au niveau senior.

Bobsleigh et skeleton

L’équipage de Justin Kripps a amorcé la saison de la Coupe du monde de bobsleigh à quatre de la meilleure manière qui soit avec deux médailles d’or en deux compétitions, samedi et dimanche, à Lake Placid.

Kripps et ses coéquipiers avaient dû s’entraîner à Lake Placid avant la saison puisque la piste de Calgary était fermée. Ils ont récolté les fruits de cette expérience au cours du week-end.

Justin Kripps et son équipage Photo : Twitter / Bobsleigh Canada Skeleton

Leurs collègues féminines ont également pu savourer un podium. Christine de Bruin et Kristen Bujnowski, en bob à deux, ont remporté le bronze samedi. Une certaine Kaillie Humphries a gagné l’or pour les États-Unis avec Lauren Gibbs.

En skeleton, Mirela Rahneva a réussi le meilleur résultat canadien du week-end avec une 4e place vendredi.

Biathlon

Les relais masculins et féminins ont frappé aux portes du podium, à Hochfilzen, en Autriche.

L'équipe formée de Jules Burnotte, Aidan Millar, Scott et Christian Gow a pris le 4e rang dimanche du 4 x 7,5 km mené par la Norvège, devant l'Allemagne et la France.

La veille, au 4 x 6 km, Sarah Beaudry, Megan Bakes, Nadia Moser et Emma Lunder ont fini en 5e position, un dixième derrière les Ukrainiennes (4e) et à 5 secondes du podium.

« C’est donc un signe qu’on peut être là, avec les grands, et qu’on se donne maintenant le droit de rêver. Nous sommes forts pour de vrai, les gars comme les filles, pas juste à l’entraînement. Nous sommes à notre place », a déclaré Jules Burnotte.

Ski alpin

Les vents ont entraîné l’annulation d’une poignée d’épreuves de ski en Europe ce week-end, mais le programme en Suisse est resté intact. Heureusement que ç’a été le cas pour Laurence St-Germain, qui a obtenu le meilleur résultat de sa carrière, dimanche, avec une 5e place au slalom parallèle de Saint-Moritz.

La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges a été éliminée dans les quarts de finale par la Slovaque Petra Vhlova, qui a remporté l’or.

Au super-G de la veille, Candace Crawford avait été la seule Canadienne à conclure sa descente. Elle a pris le 35e rang.

Water-polo

Déjà qualifiées pour les Jeux olympiques, les Canadiennes ont mal conclu leur séjour à la Coupe Canada, à Montréal, avec un revers de 16-8 contre les Russes.

Les joueuses canadiennes voudront corriger certaines erreurs mentales à l’occasion de la Holiday Cup, au New Jersey, à partir de lundi.

Monika Eggens Photo : Water-Polo Canada / Diane Bekhazi

Demi-lune

À Copper Mountain, les Canadiens ont fait le plein de bronze : Noah Bowman et Rachael Karker ont tous deux pris le 3e rang de la Coupe du monde de demi-lune vendredi.

Dans le volet masculin, pas moins de quatre Canadiens se sont hissés parmi les 10 premiers. Outre Bowman, Brendan MacKay a fini 6e, et les jumeaux Evan et Dylan Marineau ont terminé 9e et 10e.

Cyclisme sur piste

La Canadienne Allison Beveridge s’est donné un bel élan avant la Coupe du monde qui sera disputée à domicile à Milton, en Ontario, en janvier.

Beveridge a terminé 2e de l’omnium lors de la dernière Coupe du monde de l’année, à Brisbane, en Australie.

Avec ce résultat, Beveridge peut encore espérer conclure la saison dans le trio de tête au classement général de l’omnium.