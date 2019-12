C’est la Slovaque Petra Vhlova qui a gagné l’épreuve. Elle a dominé en finale la Suédoise Anna Swen-Larsson.

La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges avait terminé 6e aux Championnats du monde à Are, en Suède, l'an dernier.

Ce résultat efface un début de saison décevant pour la skieuse, qui n'a avancé à la deuxième manche en slalom individuel à la première Coupe du monde de l'année et qui a chuté à la seconde.

« En parallèle, il faut juste attaquer et ne pas faire d’erreur, alors je me suis dit que je n’avais rien à perdre », a-t-elle raconté à Radio-Canada Sports.

C’est quelque chose de positif que je peux amener dans mon slalom individuel. Il faut que j’aie la volonté d’attaquer autant en slalom qu’en parallèle. Je ne sais pas si je dois m’imaginer qu’il y a quelqu’un à côté de moi, mais je pense que c’est vraiment d'avoir l’attitude, la volonté et la motivation que je peux tout donner. Laurence St-Germain

L’Autrichienne Fanziska Gritsch a complété le podium, le premier de sa carrière.

Mikaela Shiffrin a brillé par son absence. L’Américaine a préféré se préparer pour le slalom géant de Courchevel mardi, et les épreuves de vitesse à Val-d’Isère prévues la fin de semaine prochaine.

Vlhova a éliminé St-Germain en quarts de finale, par 3 dixièmes de seconde seulement. L’athlète de 24 ans a signé la 10e victoire de sa carrière et sa première cette saison. Vlhova avait terminé 2e au slalom de Killington, derrière Shiffrin.

« C’était cool de l'affronter. Ça me donne l'occasion de me comparer à elle directement, a avoué Laurence St-Germain. J’étais bien partie contre elle, j’avais un bon départ. J’étais à égalité ou un peu en avant à la mi-course, mais c’est dans la partie la plus à pic à la fin qu’elle a mieux skié et qu’elle m’a dépassée. Je suis contente que la seule manche que j’ai perdue aujourd’hui (dimanche) ce soit contre celle qui a gagné. »

Laurence St-Germain ne reviendra pas au Québec pour les Fêtes, elle prendra quelques jours de repos avant une course en Suisse. La prochaine Coupe du monde de slalom aura lieu à Lienz, en Autriche, le 29 décembre.

Il y a deux autres slaloms parallèles cette saison au calendrier de la Coupe du monde, à Sestrières, en Italie, et à Are, en 2020.

Avec les informations d'Olivier Paradis-Lemieux