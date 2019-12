Joe Burrow est lauréat du trophée Heisman

L'étudiant-athlète de 23 ans a aisément remporté la prestigieuse distinction samedi pour devenir le premier joueur de LSU à ramener cet honneur à Baton Rouge en 60 ans.

Burrow a récolté 2608 points, dont 841 votes de 1re place qui lui confèrent un taux de 90,7 % à ce chapitre, un record.

Les quarts Jalen Hurts et Justin Fields, respectivement des Sooners de l'Université de l'Oklahoma et des Buckeyes de l'Université d'État de l'Ohio, ont terminé aux 2e et 3e échelons du scrutin.

Burrow a ainsi succédé à son homologue Kyler Murray. Deux autres pivots avaient également remporté cet honneur avant eux, Baker Mayfield en 2017 et Lamar Jackson en 2016.

Le joueur de quatrième année a battu le record de la Southeastern Conference avec 48 passes de touché et il a mené les Tigers, invaincus en 13 matchs, au 1er rang de la NCAA en vue des éliminatoires.

En demi-finales, LSU croisera le fer avec les Sooners, à l'occasion du Peach Bowl qui sera disputé le 28 décembre à Atlanta, au domicile des Falcons.

Il s'agira d'un choc entre les deux meilleurs pivots cette saison au football universitaire américain.