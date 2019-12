Ivanie Blondin est la reine du 3000 m à Nagano

L’Ottavienne s’est imposée samedi, record de piste à la clé, au 3000 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Nagano, au Japon. Elle a pu célébrer cette victoire sur le podium avec sa compatriote Isabelle Weidemann, 3e.

Blondin a parcouru la distance en 4 min 0 s 243/1000, avec une avance de 1,73 s sur la médaillée d’argent Martina Sablikova. La Tchèque était la détentrice du précédent record de piste, en 4:03,56.

C’est une deuxième médaille ce week-end pour Blondin, qui a survolé le départ groupé de vendredi.

Elle a expliqué avoir trouvé la formule gagnante de concert avec son entraîneur Remmelt Eldering.

« Je m’étais assise avec mon coach pour parler des temps au tour. Il m’a fait croire que j’étais capable de faire des tours dans les 30, 31 secondes, et on allait voir où on en serait à la fin de la course.

« C’est ça que j’ai fait. J’ai bien patiné, j’ai pris mon temps sur chaque poussé, c’est ça qui m’a fait gagner la course. Je suis vraiment contente! »

Weidemann, d’Ottawa, a réussi un temps de 4:03,051.

L’autre Canadienne en lice, la Saguenéenne Valérie Maltais, a enregistré un temps de 4:09,343 qui lui a valu la 11e place.

Du côté masculin, les Canadiens Tyson Langelaar, Ted-Jan Bloemen et Jordan Belchos ont remporté le bronze à la poursuite par équipe.

Les représentants de l’unifolié ont réalisé un temps de 3:44,876, à 1,93 s des vainqueurs russes. Les Japonais ont pris le 2e rang.

Belchos et Langelaar ont ainsi gagné leur deuxième médaille à Nagano. Vendredi, le premier s’est imposé au départ groupé, tandis que le second a terminé au 3e rang du sprint par équipe.

Au 500 m, Laurent Dubreuil a été, comme la veille, le meilleur Canadien. Il a cette fois pris le 10e rang en 34,953 s et a amélioré son temps de 0,108 s par rapport à vendredi, quand il avait terminé 13e.

Gilmore Junio (35,152 s) et Alex Boisvert-Lacroix (35,213) se sont contentés des 13e et 14e échelons.

Enfin, au 1000 m, Heather McLean a réussi le meilleur résultat canadien avec une 13e place en 1:16,765. L’autre Canadienne en lice, Kaylin Irvine, a terminé 18e avec un temps de 1:16,967.

Au programme de la dernière journée, dimanche, figurent un 500 m féminin, un 1000 m et un 5000 m masculins ainsi que la poursuite féminine par équipe.