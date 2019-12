La Canadienne Mirela Rahneva à 4 centièmes du podium à Lake Placid

Avec son chrono cumulatif de 1 min 51 s 15/100 au terme des deux manches, l'Ontarienne a donc pris la 4e place pour une deuxième semaine de suite.

La ville des Jeux olympiques d'hiver de 1980 accueille en effet les deux premières étapes du circuit de la Coupe du monde de skeleton.

C'est la Russe Elena Nikitina (1:49,93) qui a triomphé devant l'Allemande Jacqueline Lölling (1:51,05) et l'Autrichienne Janine Flock (1:51,11).

Les deux autres Canadiennes en lice, Jane Channell (1:52,65) et Madison Charney (1:52,79), ont conclu respectivement 17e et 18e.

L'épreuve masculine a également été remportée par un représentant de la Russie.

Alexander Tretiakov (1:46,55) a enlevé les honneurs de la course et a été accompagné sur le podium par le Letton Martins Dukurs (1:46,59) et l'Allemand Felix Keisinger (1:46,97).

Les Canadiens Kevin Boyer et Kyle Murray n'ont quant à eux pas été en mesure de se qualifier pour la seconde manche qui comprend 20 skeletoneurs.

Boyer a terminé la compétition au 25e échelon, un rang devant son compatriote Murray.