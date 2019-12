Jean Pascal contre Badou Jack : duel entre la hargne et l'amitié

Pascal deviendra le troisième boxeur montréalais, après Lucian Bute et Adonis Stevenson, à se mesurer à Jack.

Chaque fois, ce dernier a donné du fil à retordre à son rival. En avril 2016, à Washington, Jack avait enregistré une victoire par décision majoritaire face à Bute, plus tard disqualifié après avoir échoué à un test antidopage.

En mai 2018, à Toronto, Jack a tenu tête à Stevenson, qui avait conservé sa ceinture WBC des mi-lourds à la suite d’un combat nul à la majorité de deux des trois juges.

Jean Pascal a-t-il ce qu’il faut pour réussir là où ses deux prédécesseurs ont failli?

Une chose est sûre, les styles font les combats. Entre Adonis, Lucian et Jean, on a vraiment trois styles très différents. Une des forces de Jean, c’est qu’il est difficile de se préparer pour l’affronter. Jean est très imprévisible. Il a un rythme inégal durant un combat et une manière de se battre que Badou Jack va trouver très étrange. Stéphan Larouche, entraîneur de boxe

Pour sa part, Jean Pascal reste fidèle à son personnage en faisant preuve d’une confiance et d’une estime de soi inébranlables.

« J’apporte tout mon bagage d’expérience. J’ai beaucoup de combats de championnat du monde à mon actif. Je suis aussi un boxeur beaucoup plus complet que mes deux prédécesseurs », a confié le champion.

En dernière analyse, Larouche estime que la vaste expérience de Jean Pascal jouera en sa faveur. L’entraîneur croit que le fait qu’il ait livré plusieurs combats de grande envergure est un avantage que le Suédois ne peut compenser.

Stéphan Larouche Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Quand on lui rappelle la tendance qu'a souvent eue Pascal à perdre rapidement son énergie dans la première moitié d'un combat, Larouche va plus loin en affirmant que, comme le bon vin, Pascal s’améliore en vieillissant.

« Jean connaît mieux son corps et ses forces, a affirmé Larouche à Radio-Canada Sports quand on l’a joint au téléphone en fin de semaine dernière. Il a une meilleure gestion de lui-même dans le ring. Il est plus conscient de ce qu’il peut et ne peut pas faire. Il compense avec une plus grande précision en choisissant mieux ses moments. Son comportement est maintenant plus posé et réfléchi. »

Une bonne préparation

Aux dires de l’entraîneur Stéphan Larouche, à part deux blessures mineures, les choses se sont bien passées au camp d’entraînement sous le soleil de Porto Rico.

« Tout s’est déroulé à merveille. Jean est dans une forme resplendissante », a assuré l’entraîneur.

« On devrait se rapprocher graduellement d’Atlanta à compter du 22 décembre. D’ici là, il nous reste quelques séances de sparring. Ç’a été une très belle préparation pour lui », a confié Larouche.

Pascal s’est fait rassurant en précisant qu’aucune de ses anciennes blessures (épaule, biceps, etc.) n’avait refait surface.

« Dans un camp de 12 semaines, c’est rare que l’on puisse être à 100 % tout au long. Il peut y avoir de petites blessures par-ci par-là. Ce n’est pas toujours évident. Mais tout est sous contrôle et je suis en bonne santé », a-t-il insisté.

Adonis Stevenson a affronté Badou Jack à Toronto en mai 2018. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Un bon Jack dangereux

Badou Jack est un rival qu’il ne faut certainement pas prendre à la légère. Dans le camp de Jean Pascal, on s’attend à un duel intense et à une prestation soutenue de la part de l’aspirant.

« Badou Jack est un boxeur qui n’est pas exceptionnel dans rien, mais qui est très bon dans tous les départements. Il montre toujours une belle progression dans ses combats. Il lance beaucoup de coups avec un taux d’efficacité très élevé. Souvent, près de 35 ou 40 % d’entre eux vont atteindre la cible, ce qui est rare dans le monde de la boxe. Ça, les juges vont le voir», a reconnu Larouche.

« C’est aussi un gars très méthodique qui ne se soucie pas de donner un bon spectacle. Sa seule préoccupation est de gagner. Il fera toujours les bonnes choses. Il possède un bon sens du ring et de bonnes bases de boxe. Ce n’est pas le plus gros cogneur, mais il a une assez bonne défensive. Il ne prend pas de risques inutiles », a-t-il renchéri.

Je crois que pour ce combat, il ne va peut-être pas pousser. Il va plutôt rechercher la finesse parce qu’il sait que j’aime travailler au corps à corps. Il va peut-être essayer de tirer profit de son jab et de ses déplacements. Jean Pascal

Larouche a conclu en qualifiant Badou Jack de gentilhomme. Il croit qu’il est difficile de ne pas l’apprécier parce qu’il se comporte toujours bien dans le ring en restant respectueux des règles et de l’adversaire.

Pendant ce temps à Vegas

De son côté, c'est dans les installations de son promoteur Floyd Mayweather, à Las Vegas, que Badou Jack s'est préparé pour l'affrontement.

Joint au téléphone, Jack a lui aussi parlé d'un camp sans failles.

« Je me sens en super forme. Je me sens jeune. Je n'ai pas de problème avec mon poids. Tout va bien », a d'abord indiqué le boxeur de 36 ans.

Pour lui, ce camp s'est beaucoup mieux déroulé que le précédent, lorsqu'il se préparait à affronter Marcus Brown. Pour expliquer sa défaite, Jack dit avoir été très touché par la mésaventure d'Adonis Stevenson.

Jack et Pascal se connaissent bien. Ils sont même de bons amis en dehors du ring. Il suffit de se rappeler que Jack a servi de partenaire d'entraînement à Pascal quand ce dernier préparait son premier combat face à Sergey Kovalev.

« Je ne prête pas beaucoup d'attention à ce que j'ai pu observer en m'entraînant avec lui. S'entraîner et se battre sont deux choses totalement différentes. Ce sera mon huitième combat de championnat du monde d'affilée. Ce n'est rien de nouveau pour moi, mais je suis très motivé. Même si je considère Jean comme un ami, je serai plus affamé que jamais le 28 décembre au soir », a ajouté Jack.

Rappelons qu’en plus de la ceinture WBA des mi-lourds, le titre Silver du World Boxing Council sera également à l’enjeu.