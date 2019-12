Les Ravens règnent sur leur division, Lamar Jackson établit un record au sol

Lamar Jackson n'a pas mis de temps pour réécrire le livre des records de la NFL. L'athlète de 22 ans est devenu le quart-arrière le plus prolifique au sol au cours d'une saison, jeudi, dans une victoire de 42-21 des Ravens (12-2) contre les Jets de New York (5-9).

Le triomphe des Ravens à Baltimore leur a permis d'être sacrés champions de la Division nord de l'Association américaine pour une deuxième année de suite.

Dès la séquence offensive initiale, Jackson a relégué aux oubliettes la marque établie par Michael Vick en 2006, soit 1039 verges en 16 matchs.

Le pivot devait franchir 22 verges pour égaler la récolte de Vick. Trois courses lui ont suffi pour déloger le porte-couleurs des Falcons d'Atlanta à l'époque. Il a terminé sa soirée de travail avec des gains de 86 verges au sol, en 8 portées, pour porter son total de la saison à 1103.

Le héros de la rencontre a également distribué les passes de touché à cinq coéquipiers, soit les receveurs Mark Andrews, Miles Boykin, Marquise Brown et Seth Roberts, ainsi que le porteur de ballon Mark Ingram.

Jackson est une double menace pour les défenses adverses cette année. Il est actuellement le meneur au chapitre des passes de touché dans le circuit Goodell avec 33 en 14 affrontements.

Ingram a de nouveau remarquablement épaulé le travail de Jackson dans le champ arrière des Ravens avec une récolte de 76 verges à la suite de 13 courses et 1 majeur.

Les deux touchés offensifs des Jets ont été réalisés par le receveur Jamison Crowder, à la suite de relais du quart Sam Darnold. Le secondeur B. J. Bello a aussi atteint la zone des buts après un botté de dégagement bloqué.

Meneurs au classement dans l'Américaine, les Ravens n'ont plus perdu depuis le 29 septembre. Ils ont empoché 10 victoires de manière consécutive pour se positionner au plus fort de la course au trophée Vince-Lombardi.

Les Ravens n'ont plus qu'à remporter l'un de leurs deux prochains duels, d'abord contre les Browns (6-7) à Cleveland, puis face aux Steelers de Pittsburgh (8-5), pour obtenir l'avantage du terrain dans l'Américaine durant la totalité des éliminatoires.