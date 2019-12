Le baseball majeur et ses joueurs s'attaquent à la consommation d'opioïdes

Associated Press

Le baseball majeur soumettra ses joueurs à des tests de détection d'opioïdes et de cocaïne, mais seuls ceux qui refusent de suivre leur plan de traitement seront passibles de sanctions.

La marijuana sera retirée de la liste des stupéfiants et aura le même statut que l’alcool, selon les changements à la politique commune du baseball majeur et de l'Association des joueurs sur les drogues, qui ont été dévoilés jeudi.

Les opioïdes sont classés comme stupéfiants selon cette politique mise en œuvre en 2002, qui jusqu'à maintenant ne visait qu'à détecter les produits dopants et stimulants interdits.

Les pourparlers pour ajouter les tests de détection d'opioïdes ont commencé après le décès du lanceur des Angels de Los Angeles Tyler Skaggs, retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel de Dallas le 1er juillet avant une série de rencontres contre les Rangers du Texas.

Skaggs, 27 ans, est mort étouffé par ses vomissures. Un médecin légiste a trouvé une quantité toxique d'alcool, de fentanyl et d'oxycodone dans son corps.

Selon les changements annoncés, des tests de détection des opioïdes, du fentanyl, de la cocaïne et de tétrahydrocannabinol (THC) seront réalisés. Les joueurs dont le test s’avère positif seront orientés vers un comité de traitement mis sur pied selon l’entente.

Jusqu'à maintenant, les joueurs qui ne coopéraient pas avec ce comité en lien avec l'utilisation ou la possession de marijuana, de haschich ou de THC synthétique étaient passibles d'une amende de 35 000 $ US pour chaque contravention.

Dorénavant, les problèmes de marijuana seront traités comme ceux en lien avec l'alcool. Les joueurs devraient donc être soumis à une évaluation obligatoire et à un traitement sur une base volontaire.

Les joueurs et les membres du personnel des équipes devront participer à des séances de formation sur les dangers des antidouleurs à base d'opioïdes et sur les solutions pratiques aux problèmes de marijuana en 2020 et 2021.