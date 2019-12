Adam Hadwin et l'équipe internationale en avant à la Coupe des présidents

Associated Press

Après avoir perdu le premier match contre Tiger Woods et Justin Thomas, l’équipe internationale dont fait partie le Canadien Adam Hadwin a gagné les quatre suivants et mène 4-1 contre l’équipe américaine après la première journée de la Coupe des présidents jeudi, à Melbourne, en Australie.

Il s'agit du meilleur départ de l’équipe internationale à cette compétition. C'est aussi la première fois en 14 ans qu'elle détient l'avance.

L’équipe internationale tente de remporter une première Coupe des présidents depuis celle de 1998, après sept revers consécutifs.

Woods et Thomas avaient gagné le premier affrontement de la journée, joué en format deux balles, meilleure balle, 4 et 3 contre le Chilien Joaquin Niemann et l'Australien Marc Leishman.

Hadwin et le Sud-Coréen Im Sung-jae ont inscrit l'une des quatre victoires de l'équipe internationale, par un trou, contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele.

Les activités reprendront vendredi avec cinq matchs joués selon le format des coups alternés.

« La semaine est longue, a noté Woods, qui tient aussi le rôle de capitaine de l’équipe américaine. Nous ne sommes pas encore hors de la course. »