Le Fury d'Ottawa déménage en Floride

Le Fury d'Ottawa a décidé mercredi de se relocaliser et de vendre ses droits de franchise au Miami FC.

Le club floridien conservera le nom d'équipe et se joindra au Championnat de l'United Soccer League (USL) dès la saison prochaine.

La formation ottavienne avait suspendu ses activités le mois dernier puisqu'elle n'avait pas reçu la sanction de la CONCACAF pour pouvoir jouer dans l'USL au cours de la campagne 2020.

Le Fury, qui a maintenu des assistances moyennes avoisinant les 5000 spectateurs lors des trois dernières saisons, a atteint les éliminatoires en 2019.

« Nous exprimons beaucoup de gratitude envers le directeur général et le président de l'USL, Alec Papadakis et Jake Edwards, pour leur leadership et leur soutien dans ce processus difficile, déclare le président du Fury, John Pugh.

« Nous remercions également Paul Dalglish et son équipe de nous avoir aidés à faciliter la transaction et nous ne souhaitons que du bien au Miami FC. »

Le Miami FC a connu du succès dans d’autres circuits au cours des dernières campagnes, remportant neuf trophées et s’établissant au sein de la communauté du soccer local. Ayant mis sur pied l’Académie du Miami FC l’an dernier, le club veut continuer de solidifier la croissance du sport au niveau professionnel et chez les jeunes.

« Nous sommes très excités à l’idée d’amener le Miami FC en USL en 2020, affirme Paul Dalglish, le directeur général du Miami FC. Nous continuerons de construire sur le succès du Fury et honorerons son histoire tout en élevant notre club et notre communauté en tant que membre de la ligue de soccer ayant la plus forte croissance aux États-Unis. »

Devenu club professionnel en 2011, le Fury a évolué dans la North American Soccer League de 2014 à 2016, avant de rejoindre l'USL en 2017.