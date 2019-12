L’ancien défenseur du Canadien Guy Lapointe souffre d'un cancer de la gorge

« Il s’agit d'un cancer à la base de la langue », précise le CH, citant le Dr Keith Richardson, du Centre universitaire de santé McGill, qui le traite.

Guy Lapointe amorcera ses traitements dans les prochaines semaines et selon l'organisation, « le taux de guérison est relativement élevé ».

L'ancien défenseur de 71 ans a marqué 171 buts et récolté 451 mentions d'assistance en 881 rencontres dans la LNH avec le Canadien, les Blues de St. Louis et les Bruins de Boston. Il a aussi remporté six coupes Stanley avec le Tricolore entre 1971 et 1979.

M. Lapointe est le dernier joueur du Bleu-blanc-rouge à avoir vu son numéro être retiré, lors d'une cérémonie le 8 novembre 2014 au Centre Bell. Son chandail no 5 était alors devenu le 18e de l'histoire de l'équipe à trouver sa place dans les hauteurs de l'amphithéâtre.

Il agissait récemment à titre de responsable du recrutement amateur pour le Wild du Minnesota.