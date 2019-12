Cam Talbot brille dans la victoire des Flames en Arizona

Les Flames avaient joué la veille, mais ils ont marqué deux buts avec leurs quatre premiers tirs de la rencontre. L'équipe présente une fiche de 7-0-1 à ses huit derniers matchs après avoir connu une séquence de six revers (0-5-1).

Sean Monahan a fait bouger les cordages pour une quatrième partie d’affilée. Michael Frolik et Zac Rinaldo ont amassé un but et une aide chacun, tandis que Johnny Gaudreau et Milan Lucic ont ajouté un filet chacun pour les Flames.

Les Coyotes ont eu plusieurs occasions avant que Jakob Chychrun touche la cible avec 11 secondes à jouer en deuxième période.

Phil Kessel a inscrit le deuxième but des Coyotes dans la dernière minute de jeu. Antti Raanta a accordé 5 buts en 29 lancers, mais il n'a pas reçu beaucoup d'aide de sa défense.

Une vaine remontée des Oilers

Sebastian Aho a trouvé le fond du filet à deux reprises et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Oilers 6-3 à Edmonton.

Nino Niederreiter, Ryan Dzingel, Jordan Martinook et Dougie Hamilton ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Hurricanes, qui ont gagné leurs trois derniers matchs.

Zack Kassian a enfilé l'aiguille à deux occasions, alors que Ryan Nugent-Hopkins a ajouté un but pour les Oilers, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres.

Les Hurricanes menaient 3-0 quand les Oilers ont ouvert la machine pour créer l'égalité. Kassian a réussi à glisser la rondelle sous James Reimer pour égaliser la marque, mais moins de quatre minutes plus tard, Martinook a inscrit le filet victorieux.

Reimer a conclu l'affrontement avec 33 arrêts devant le filet des Hurricanes. Mikko Koskinen a donné 6 buts en 32 lancers pour les Oilers.